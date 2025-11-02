José Santiago Materán fue presentado por Baurú en Brasil

El alero venezolano José Santiago Materán regresó a Brasil, pero esta vez con Baurú Basket, que lo presentó en la ceremonia de retiro del piloto Larry Taylor.

Materán disputará su cuarta temporada en la Liga Nacional de Brasil; en las anteriores defendió los colores de Pato Basquete, donde dejó promedios de 11,2 puntos, 4,7 rebotes, 1,9 asistencias y 38% en tiros de tres puntos.

El jugador larense llega al elenco verde con 29 años y en la plenitud de su madurez.

“Estoy feliz de haber llegado a Baurú. Vengo a aportar mi juego, aportar en defensa, aportar intensidad, mi lanzamiento perimetral; de todo un poco”, dijo el internacional vinotinto, en el acto que sirvió para presentarlo ante la hinchada local y para honrar a Taylor, quien colgó sus botas tras disputar 439 partidos en el certamen amazónico y lucir la camiseta de la selección brasileña en 26 partidos oficiales durante cinco torneos.

Celebración de Sifontes

Materán será el segundo criollo en esta campaña en el circuito brasileño, junto con Yohanner Sifontes.

Sifontes, en Unifacisa, figuró con seis puntos, siete rebotes, dos asistencias y dos pelotas recuperadas, en la victoria 85-71 de este viernes sobre Fortaleza.

Sifontes promedia 12,5 tantos, 4,8 pases decisivos y 4,5 asistencias, mientras que Unifacisa marcha en la quinta casilla, con récord de 3-1.

Santiago / León Aguilar