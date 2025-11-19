José Santiago Materán destacó con Baurú en Brasil

El alero venezolano José Santiago Materán logró su segunda victoria con Baurú, en su regreso a la Liga Nacional de Baloncesto de Brasil (NBB).

Tras debutar la semana pasada con un triple, en la victoria 73-71 sobre Botafogo, el internacional vinotinto destacó con una nueva victoria, esta vez con marcador de 77-54 sobre Vasco da Gama.

Con Baurú, el larense figuró con tres puntos, cuatro rebotes, una asistencia y tres robos de pelota.

Otro choque

En el segundo choque, el exjugador de Pato Basquete resaltó con siete tantos, dos capturas, una entrega y un balón recuperado.

Con el par de lauros, Baurú mejoró su marca a 5-4, para ascender a la novena casilla en la clasificación.

Sifontes pudo resaltar en la cancha

En otro duelo, San José venció 87-85 a Unifacisa del base venezolano Yohanner Sifontes.

Con el revés, Unifacisa quedó con récord de 4-4, en la 11ma posición del certamen.

Sifontes destacó con 18 puntos, seis rebotes, seis asistencias y dos posesiones recuperadas.

Santiago / León Aguilar