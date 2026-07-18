Jornada social en Arismendi benefició a unas mil familias de la parroquia Antonio José de Sucre

Unas 1.000 familias de la parroquia Antonio José de Sucre, en el municipio Arismendi del estado Sucre, fueron beneficiadas con una jornada de atención integral realizada en la población de San Juan de Unare, como parte de un despliegue social que brindó respuestas en distintas áreas para mejorar el bienestar de la comunidad.

La actividad contó con la participación de la gobernadora Jhoanna Carrillo; el alcalde de Arismendi, José Guerra, además de la Zona de Defensa Integral (Zodi) Marítima, la Zodi Terrestre, Fundasalud y otros organismos que se incorporaron a las labores sociales y asistenciales.

Durante la jornada se entregó dotación a la Unidad Educativa Luis Felipe Ramírez Blanco, uniformes para los niños y niñas, además de ejecutarse la reparación integral del ambulatorio comunitario, la instalación de luminarias, la recuperación de una cancha deportiva, la entrega de un parque biosaludable y la resolución de 88 casos del 1x10 del Buen Gobierno.

La gobernadora Jhoanna Carrillo destacó que el despliegue realizado en Unare representa "un abrazo de amor" para los habitantes de la zona y señaló que la actividad marca el inicio de un plan de acción integral orientado a contribuir con el reverdecimiento de la comunidad.

Carrillo aseguró que, mediante esta jornada, se ofrecieron respuestas directas a las familias de la parroquia Antonio José de Sucre, con el propósito de fortalecer el bienestar social y dignificar los espacios de la población.

Sucre / Corresponsalía