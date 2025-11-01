Jornada de Misión Nevado brindó atención en Carúpano (+Fotos)

Misión Nevado realizó una jornada de atención veterinaria para perros y gatos, en las instalaciones de una tienda de Carúpano en el estado Sucre.

Marcos Emperador, vocero del ente en Bermúdez, señaló que la intención de este tipo de atenciones buscan llevar conciencia a la comunidad con relación al trato que dan a sus mascotas. “Se trata de promover una forma responsable de trato a las mascotas, de manera que puedan recibir las atenciones”.

Explicó que durante la actividad se ofreció desparasitación y limpieza de oídos, así como corte de uñas, aplicación de vitaminas.

Registro

La jornada también sirvió para el registro de las mascotas que serán atendidas en una próxima jornada de esterilización en Carúpano.

Emperador explicó que la acción se llevó a cabo en todas las tiendas Baratodo en todo el país, de manera simultánea. “La jornada se realizó en Carúpano, Maturín, Puerto Ordaz”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano

Las mascotas recibieron atención durante la jornada/ Foto: Corresponsalía