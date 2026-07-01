John Barrett: El nivel de destrucción en La Guaira es desgarrador (+Fotos)

John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, visitó este miércoles el estado La Guaira, que fue el más afectado por el doblete sísmico ocurrido el 24 de junio de 2026- Los movimientos telúricos, de acuerdo con cifras oficiales suministradas por Jorge Rodríguez -presidente de la Asamblea Nacional (AN)-. causaron la muerte de 2,295 personas y también ocasionaron daños estructurales en edificaciones de Carabobo, Aragua, Falcón y Distrito Capital.

Al arribar a la zona de desastre. Barrett contempló el nivel de devastación en la entidad del litoral central y emitió un comunicado en redes sociales, en el que aseguró que el Gobierno de Donald Trump no abandonará a Venezuela en este trágico momento.

"El nivel de destrucción en La Guaira es desgarrador, pero ante la devastación, EE.UU. responde con acción masiva. Quedé asombrado con el heroico trabajo del equipo USA-2 de @LACOFD (Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, California). Están luchando contra los escombros de los edificios colapsados para salvar vidas. Su valentía es un gran testimonio", indicó en X, donde también informó que la nación norteamericana enviará más recursos para atender la emergencia.

"EE.UU. bajo @POTUS (Presidente de EE.UU. Donald Trump) y el @StateDept (Departamento de Estado de EE.UU)

sigue movilizando recursos de manera rápida y sin precedentes para hacer frente a la magnitud de este desastre", concluyó.

Valencia / Redacción Web