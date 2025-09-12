Jesús Luzardo brilló desde el morrito para concretar barrida de Filis sobre Mets

El abridor Jesús Luzardo brilló desde el morrito para concretar la barrida de los Filis de Filadelfia sobre los Mets de Nueva York y así sacarles una ventaja considerable (11 juegos) en la pelea por la cima de la División Este de la Liga Nacional en Grandes Ligas.

Luzardo tuvo un inicio titubeante en el duelo que se llevó a cabo en el Citizens Bank Park. Permitió cuatro carreras y cinco imparables en el primer episodio, pero de ahí en adelante apretó las tuercas y estuvo intraficable, pues no concedió ni boletos.

En total el serpentinero venezolano con raíces peruanas lanzó ocho entradas, ponchó a 10 oponentes para llegar a 200 abanicados en la zafra y se apuntó su triunfo 14 en la misma. Con este lauro Filadelfia barrió en la serie de cuatro encuentros a los neoyorquinos y prácticamente aseguraron el banderín de la división.

Vale acotar que el zurdo está en su séptima temporada de Grandes Ligas y por primera vez llegó a la cifra de 14 victorias en una campaña. Su tope era de 10, en 2023 con los Marlins de Miami.

Además por segunda ocasión alcanzó el piso de los 200 ponches. Su récord personal (también conseguido en 2023) es de 208.

Luzardo actualmente es tercero en los departamentos de triunfos y ponches en el viejo circuito. Se ubica quinto en los dos apartados a nivel general en Las Mayores.

Encaminados

Filadelfia ahora tiene marca de 87-60, mientras que los Mets quedaron con foja de 76-71. La diferencia entre los cuáqueros y los de la Gran Manzana es de 11 juegos cuando restan solo 15 en el calendario regular.

Los metropolitanos, cuyo mánager es el venezolano Carlos Mendoza, a día de hoy ocupan la última posición en la pelea por los cupos de comodín a postemporada, por lo que deben hacer los ajustes necesarios lo más pronto posible.

Los neoyorquinos solo tienen juego y medio de distancia sobre Rojos de Cincinnati y Gigantes de San Francisco, que también aspiran a meterse en la fiesta de octubre.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo