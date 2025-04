Jesús “Chúo” Torrealba: “Es muy importante que la red Decide sea regionalizada y municipalizada”

La recién creada red Decide es un espacio para construir democracia y una forma de hacerlo es movilizar a la gente a votar este 25 de mayo cuando se escojan a los gobernadores y legisladores del parlamento. El propósito es que ese devenir provenga de abajo hacia arriba y de las regiones y municipios.

El activista social y periodista, Jesús Chúo Torrealba, coordinador de la organización, deja en claro que no “agarran línea de nadie” y por eso, llaman a los partidos que pueden postular a insertar en sus listas a los nombres y apellidos que más representen a las comunidades.

-¿Para qué nace la red Decide?

-La red Decide nace básicamente para construir un nuevo centro de gravedad en el campo democrático, para que se puedan expresar diversas opiniones, para diseñar de una estrategia ante lo que es una nueva situación. El propósito no es competir con ninguna otra plataforma, no es desmerecer ningún otro liderazgo, es por el contrario entender que, en el ámbito nacional, como dice la Conferencia Episcopal Venezolana, estamos en una nueva situación. Antes, había un autoritarismo competitivo, hoy estamos ante una autocracia cerrada. La diferencia es inmensa. Nacional e internacionalmente estamos ante una nueva situación. Mucha gente pensaba que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca significaría una ayuda a la lucha del pueblo democrático venezolano. Lo que estamos viendo no es exactamente así. La administración Trump, con el pretexto de combatir al Tren de Aragua y a un gobierno autoritario, el de Maduro, en realidad está satanizando en el ámbito planetario la condición de ser venezolano. Y eso no lo podemos permitir. Ante esta nueva situación, hay que hacer una nueva estrategia o ajustes mayores a la que existía antes del 28-J

-¿Es un nuevo espacio para discutir políticas?

-Por eso nace la red Decide. Existe la Plataforma Unitaria Democrática, que saludamos y que le deseamos el mejor de los desempeños, pero su propio secretario ejecutivo, Omar Barbosa, tuvo que renunciar. Argumentó que ahí no se discutía política, que estaba reducido al manejo de menudencias administrativas. Entonces, si no es allí ¿dónde se discute?, ¿dónde se debate? y ¿dónde sobre todo se construye esa nueva estrategia? La red Decide quiere ser una humilde contribución a ese proceso.

-¿Cómo desarrollarán las tareas de educación y organización de la gente?

-Decimos que en este momento es a través del debate: no es votar o no. Es verdad que el voto constituye un riesgo por la persecución que se desató contra los testigos y miembros de mesa y contra la gente que trabajó en la recolección de las actas, todo eso es verdad, pero también lo es, que por publicar un meme en un chat de WhatsApp hay gente presa. Prácticamente, todos los ámbitos de lo que es el espacio democrático, cívico, y de derechos humanos han sido constreñido y reprimido. El tema hoy, es luchar o no, y para luchar queremos utilizar los instrumentos legítimos que establece la Constitución y esos son: la educación, la organización, la movilización y el voto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de abajo para arriba, de adentro hacia afuera. No creemos ni en soluciones importadas ni en populares. No le hacemos caso ni a las líneas que baja Maduro ni a las líneas que baja ningún otro líder. Compartimos información y debatimos democráticamente, para eso hay que saber qué derechos tenemos, porque nadie defiende derechos que no sabe que tiene. Por eso, es importante la educación y eso es un trabajo, de base, de comunidad, de municipio a municipio, de estado en estado. Allí la importancia de regionalizar y municipalizar la red Decide. En cuanto a la organización, ha habido una agresión brutal contra partidos, sindicatos, ONG con los instrumentos legales que se han aprobado para limitar su funcionamiento. También vemos la inexistencia de organizaciones comunitarias de base, que no sean aquellas que están reglamentadas y regimentadas desde la cúpula oficial: consejos comunales y las comunas. Ha habido una lesión gravísima al Derecho Constitucional, a la organización autónoma de los ciudadanos, entonces decimos hay que producir organizaciones de hecho, porque no se permite registrar una ONG, pues hay que promover organizaciones de hecho en la comunidad desde la base.

Organizarse para defender los derechos

-¿Y en cuanto a la movilización?

-Uno se organiza es para trabajar, para producir resultados y en este caso, se trata de la defensa de los derechos. Podemos ver cómo a la inmensa mayoría de la población, le violan primero los derechos económicos y sociales: el salario, el trabajo, pensiones dignas, tener servicios públicos eficientes, y cuando la gente protesta, nos violan los derechos civiles y políticos, a la protesta, a la movilización, a la libertad de expresión y a la organización autónoma. Esos derechos hoy conculcados tienen que tener una movilización, por ejemplo, la exigencia de la libertad de los presos políticos y hoy califican como presos políticos una gran cantidad de ciudadanos que no militan o no son dirigentes políticos. Es la gente del barrio, la que salió a protestar, el 29, 30 y 31 de julio y que tuvieron por parte del gobierno una represión feroz y por el liderazgo opositor: silencio. La defensa y la exigencia de la libertad de los presos políticos es un tema político y social. A todo eso es urgente darle respuesta. No podemos decir: Voy a dejar de respirar hasta que no me reconozcan el resultado del 28-J, porque resulta que la vida ha seguido. Toda la situación desde el punto de vista económico y social se ha agravado y tiene que haber una oposición que no solamente emita comunicados, sino que desarrolle lucha, activismo allí en la base de la pirámide: de abajo para arriba. Somos una red de ciudadanos que tenemos cada uno, diferentes historias, audiencias, espacios de ejercicio y queremos y que cada quien exprese esa coincidencia en su respectivo plano de actuación.

-Decide no va a lanzar candidaturas, pero los votantes hasta ahora no tienen oferta electoral, y uno, de los principales atractivos es el candidato.

-Eso es completamente correcto. Y hay que asumir tres realidades: la primera es que esta elección es por lo menos tan mala desde el punto de vista de sus condiciones como del 28-J. Recordemos que para la elección del 28-J, el Gobierno decidió de manera arbitraria qué partidos tenían tarjeta y qué partidos no. Al MAS y a Puente, por ejemplo, le quitaron las tarjetas de manera arbitraria cuando les dio la gana, para la elección del 28-J. Se decidió quién era candidato y quién no. Hoy se está repitiendo la situación. Afortunadamente, el 28-J sectores de oposición significativos no cometieron el mismo error de décadas: como no hay condiciones no participamos, el 28-J dijeron lo correcto: enfrentamos las nefastas condiciones participando. Si eso no fuera así, hoy Edmundo González no tuviera la importancia como voz viajera del pueblo democrático venezolano, llamando a la solidaridad y reivindicando el triunfo obtenido acá. Se debe insistir en el acierto, hoy también hay que participar a pesar de que esas condiciones son nefastas, y que afecta el tema de los candidatos.

-¿Cómo se harán las postulaciones?

-Aquí no se sabrá, sino hasta el último momento, quiénes son los candidatos que finalmente serán electos. Hemos llamado a los partidos que si pueden postular porque tiene tarjeta, que hagan un ejercicio inteligente, que entiendan que esta no es una elección cualquiera, y que no se trata de buscar a los más fieles al partido o a los mejores currículos para darle un puesto, sino que se trata es de construir una vasta alianza de la sociedad venezolana, de la nación movilizada, y que las listas de candidatos deben ser expresión de esa vasta alianza. Es demasiado importante que cada sector que sea fundamental para la construcción de la resistencia democrática de nuestro país, se vea reflejado en las listas de candidatos que al final se propongan. Y ese es nuestro llamado también a la población, decirles que, así como ocurrió el 28-J, que la candidata que fue electa en primarias no pudo ser, que la designada por ella tampoco, y al final terminó siendo candidato una persona absolutamente desconocida para el gran país, revela que, en realidad, sin desmerecer a ningún líder o lideresa, el gran triunfador del 28-J fue el voto castigo, y este tiene muchos más adherentes que el 28-J.

-Funcionará el voto castigo ¿otra vez?

-Lo que acabamos de ver en el proceso interno del Psuv, la manera como la cúpula de Maduro y Diosdado prácticamente desconoció la voluntad de la militancia pesuvista, y el malestar que eso ha generado, lo que nos evidencia, es que el régimen autoritario tiene muchos menos votos que el propio 28-J, cuando perdieron por paliza, hoy que tienen menos votos, la posibilidad de que esa victoria sea aún mayor, es evidente y la tenemos frente a nosotros.

Democracia de adentro hacia afuera

-¿Parte de la prioridad será que esos partidos lancen candidatos de las regiones y no que los imponga Caracas?

-Eso es crucial, es básico, o sea, la dirección opositora, sobre todo, la que va a participar, no puede cometer los mismos errores del oficialismo, de imponer a su militancia un conjunto de nombres, que lo único que tienen a su favor, es el dedo de Maduro y el dedo de Diosdado. No solamente de los estados, sino también de los municipios, deben sentirse expresados de manera clara las listas de candidatos. El triunfo de Barinas, con Sergio Garrido, no hubiera sido posible sin los votos, sin la amplia brecha que se logró sobre el oficialismo en el municipio Pedraza. Esa es una realidad que tiene que ser entendida y expresada en la propuesta que se haga. Y repito, a diferencia de otros compañeros de oposición, a quienes respeto y no me atrevo ni a calificar de ninguna manera, y mucho menos a descalificarlos, que piensan que la democracia en Venezuela va a llegar de afuera hacia adentro, soy de los que creen que la democracia hay que construirla de adentro hacia afuera, y eso tiene como base las comunidades, las parroquias, los municipios y los estados.

-Competir en estas elecciones del 25-M, ¿es un preámbulo para crear condiciones para el momento del referendo de la reforma constitucional?

-Absolutamente correcto. Hemos visto con preocupación cómo existe un amplio consenso en rechazar el proyecto de reforma constitucional de Maduro, que esboza: destruir las alcaldías, las gobernaciones y de exaltar una figura inconstitucional: el poder comunal. Ese planteamiento de Maduro se entronca con las afirmaciones que hace 25 años hacía un pensador fascista argentino y prochavista, Norberto Ceresole. Él decía que el poder de la gente había que licuarlo para que no fuera un peligro para el caudillo. Una manera de licuarlo es disolver el poder de la gente en pequeños espacios: comunas y consejos comunales dependientes económicamente de la burocracia central. Eso hay que evitarlo. Ahora, ¿cómo tú evitas eso? Es decir, ¿cómo sales tú en defensa de la descentralización? ¿Cómo sales tú en defensa de la gobernación o alcaldía? Si no postulas candidato para gobernación y alcaldía, si previamente has dicho: Mira, no merece la pena competir por ellos, ni defenderlos. Por un lado. está este tema de la defensa de la arquitectura republicana y, por otro, está no de la defensa de los espacios abstractos. No se trata de defender los espacios que están referidos o determinados por el capricho policial, judicial o político de la cúpula gobernante, se trata de defender las alcaldías. Hablamos de los maestros en las escuelas, de los agentes de las policías, de las enfermeras y de los médicos de los municipios. Hablamos del ciudadano, porque la arquitectura republicana establece que el municipio es la esfera de Poder Ejecutivo más cercana al ciudadano. Hablamos de la defensa de la gente.

-Aunque, la red Decide no está en eso, ¿se van a lograr unas candidaturas únicas y unitarias para esta elección?

-Sí estamos en eso. No participamos de las negociaciones, porque no nos corresponde, pero sí ejercemos la legítima presión ciudadana, decirles a los partidos que tienen el compromiso de postular los mejores nombres, los que más expresen al venezolano en lucha, los que den más esperanza y confianza. Eso es demasiado importante. Creo que la experiencia del 2015 al respecto es valedera cuando se postularon a quienes más seguridad le daba a la estructura interna de los partidos. Hoy es muy claro: la participación en las elecciones forma parte del proceso de construcción de una resistencia democrática. Hay que ubicar cuáles son los sectores que son indispensables que participen de ese proceso de resistencia democrática y que deben estar expresados con nombres y apellidos.

-Este 3 de abril, hubo sacudón en las redes por la presunta habilitación por parte de la CGR, de Henrique Capriles, Tomás Guanipa y Julio Borges. ¿Es mala fe? ¿Es cierto? ¿Una estrategia para dividir más la oposición?