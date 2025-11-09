Jalisco espera 3 millones de visitantes por el Mundial 2026 y refuerza su oferta turística

Con 90.000 habitaciones y 12 hoteles nuevos, el estado de Jalisco, oeste de México, se prepara para recibir a unos tres millones de visitantes extranjeros que llegarán a su capital, Guadalajara, para asistir a los partidos de la Copa del Mundo 2026, dijo este domingo a EFE, la secretaria de turismo del estado, Michelle Fridman.

“Esperamos contar con más de 90.000 habitaciones (en Guadalajara) para cuando ocurra el mundial. Estamos ciertos de que eso más la oferta de habitaciones de plataformas, nos va a permitir alojar a los turistas”, aseguró.

Guadalajara es una de las 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá que albergarán los 140 partidos de la mayor fiesta del fútbol que dará inicio el 11 de junio. La ciudad tendrá cuatro partidos de la fase regular, entre ellos, uno de la selección de México.

Friedman afirmó que cada año, el estado recibe a 34 millones de turistas de todo el mundo y esperan la llegada de al menos 10 % más de visitantes en los meses previos y durante el torneo, aunque no quiso aventurar a proyectar la derrama económica que esto dejará en la entidad.

“Esperamos lo que los grandes eventos generan. Es muchísima derrama económica (gasto) y visitantes (...) esperamos a los aficionados, pero esperamos también a todas las delegaciones”, señaló.

Guadalajara no es ajena a recibir eventos internacionales, pues ha sido escenario de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, en 2011 y de la Copa del mundo sub 17 en ese mismo año.

Además, esta es la tercera ocasión que la ciudad será sede mundialista tras las Copas del Mundo de 1970 y 1986.

Conectividad y comodidad

Friedman destacó que se trabaja en mejorar la conectividad aérea tanto en el aeropuerto de Guadalajara como en el de Puerto Vallarta, dos de las cinco terminales aéreas con mejor conectividad internacional de México.

“Tenemos una gran conectividad, más de 90 rutas entre los dos aeropuertos y que se han ido sumando, hemos anunciado 27 nuevos vuelos (a diversos destinos). Por ejemplo, con Canadá, en lo que va del año, hemos crecido 8 % en la llegada de canadienses”, señaló.

Además de la infraestructura, el Gobierno estatal trabaja en fortalecer la hospitalidad con programas de capacitación para todo el sector turístico que han logrado un crecimiento del 35 % el de certificaciones en atención de calidad en el último año, detalló Fridman.

“Queremos que sea un mundial seguro, cómodo, disfrutable para todos”, enfatizó.

Descentralizar actividades

Ciudad de México y Monterrey serán las otras sedes mexicanas, pero Friedman aseguró que Guadalajara tiene una oferta turística y cultural que ninguna otra puede ofrecer relacionada con los tres símbolos mexicanos por excelencia: el mariachi, el tequila y la charrería.

“Acabamos de lanzar dos rutas tequileras, estamos trabajando en dos rutas de enoturismo, la ruta de la raicilla, la ruta del peregrino, tenemos el tren de Tequila, un sinfín de actividades en Guadalajara, en nuestros pueblos mágicos, en Puerto Vallarta para que la gente aproveche los días antes y después de los partidos”, adelantó.

Durante dos semanas, el Estadio Guadalajara tendrá los partidos oficiales, pero el espíritu mundialista se vivirá en todo el estado con una Fan Fest en el centro histórico de la capital, transmisiones en pantallas gigantes en los 12 pueblos mágicos, en Puerto Vallarta y en distintos destinos turísticos.

Guadalajara / EFE