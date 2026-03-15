Italia da otra sorpresa y se mete en semifinales tras vencer al favorito Puerto Rico

La selección de Italia dio este sábado una nueva sorpresa en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 al meterse en las semifinales gracias a una sólida victoria sobre la favorita Puerto Rico por marcador de 8-6 en el partido de cuartos de final disputado en Houston (Texas, EE.UU.).

La novena europea demostró que tenía sed de revancha con los boricuas, ante los que arrastraba una racha perdedora de más de una década y dos derrotas en los únicos duelos anteriores en el Clásico Mundial.

Italia se confirma así como la gran sorpresa en esta edición del Clásico Mundial y mantiene paso perfecto, incluido un triunfo frente a Estados Unidos en la fase de grupos, mientras que Puerto Rico se queda por segunda vez consecutiva por fuera en los cuartos de final, pues en 2023 cayó contra México.

El buen inicio boricua a través de Willie Castro con la primera carrera anotada solo fue una ilusión pasajera porque después Italia desató una tormenta con su efectividad al bate y volteó el marcador a su favor por 4-1 en lo que también fue una decepcionante actuación del lanzador puertorriqueño Seth Lugo, quien salió del montículo tan solo al culminar el primer episodio.

Puerto Rico tuvo todo para nivelar el juego y forzó la salida del lanzador italiano Sam Aldegheri en la segunda entrada, ya que marcó una carrera y llenó las bases, pero sin poder anotar nuevamente.

En el cuarto episodio Italia sentenció el partido a su favor al anotar cuatro carreras más. Con dos outs, pero corredores en las bases, Jac Canglianone obtuvo el pasaporte que llenó la casa y comenzó otra pesadilla para Puerto Rico: Andrew Fischer pegó un batazo que se marcó como doble ante la interferencia de un aficionado, y al turno siguiente, en otro doble, la pelota picó y se escapó a la tribuna. La pizarra se puso 8-2 a favor de los europeos.

Sin anotaciones en los episodios 5, 6 y 7, en el octavo los boricuas reaccionaron con categoría y llevaron el marcador a 8-6, con 4 carreras anotadas, de las que sobresalió la originada por un roletazo de Nolan Arenado. La cómoda ventaja italiana se desvaneció y llegó el momento para el suspenso y el drama.

Pero Italia estaba para dar la sorpresa y solventó el triunfo en el último episodio, en el que no cometió errores y por lo tanto no le permitió a Puerto Rico ni una sola alegría más.

Su rival en las semifinales saldrá del vencedor del juego que más tarde tendrá como protagonistas a Japón, el campeón defensor, y a Venezuela.

Miami / EFE