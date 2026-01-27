Iris Varela: los únicos presos políticos en Venezuela son Maduro y Cilia Flores

La diputada Iris Varela afirmó este martes que "los dos únicos" presos políticos en Venezuela son Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos tras ser capturados durante una operación militar en Caracas el pasado 3 de enero.

"Es importante que se sepa que los dos únicos presos políticos que hay en el país son el presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, que fueron secuestrados en la madrugada del 3 de enero sin ningún motivo y están secuestrados por el Gobierno norteamericano, eso es una realidad", afirmó la también exministra del Servicio Penitenciario de Venezuela durante una sesión de la Asamblea Nacional (AN).

Varela defendió así el proceso de excarcelaciones emprendido por el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que ha sido cuestionado por familiares de presos políticos y ONG defensoras de derechos humanos que denuncian una "falta de transparencia".

En ese contexto, la parlamentaria criticó que se hable de presos políticos en Venezuela, al advertir que hay detenidos que los "quieren etiquetar como presos políticos solamente porque militan en un partido político".

Según ella, estas personas cometieron delitos durante épocas de protestas antigubernamentales o en el marco de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

"¿O es que me van a decir que durante las guarimbas no murieron personas aquí? ¿O me van a decir que durante el bloqueo no ha habido personas que han muerto como consecuencia de lo que le han impuesto a Venezuela por unos canallas vendepatrias?", afirmó.

Caracas / EFE