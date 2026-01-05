Irán tacha de ilegal la captura de Maduro por EEUU y exige su liberación “inmediata”

Irán exigió este lunes la liberación inmediata del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en una operación militar el sábado y trasladado a Nueva York, lo que Teherán consideró “completamente ilegal”.

“Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, debe ser liberado de inmediato y sin condiciones”, aseveró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

Baghaei dijo que el secuestro del presidente y de la esposa del presidente de un país “no es en absoluto motivo de orgullo y se trata de un acto completamente ilegal”.

El gobernante venezolano y su esposa fueron detenidos en la madrugada del sábado en una operación relámpago de Washington, bautizada como Resolución Absoluta, y luego fueron trasladados a Nueva York, donde se enfrentan a cargos por narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

Condena del ataque de EEUU

El diplomático iraní condenó el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, al que calificó como una acción peligrosa “que viola el principio fundamental de la soberanía nacional del país sudamericano y que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia”.

Baghaei instó a la comunidad internacional a que condenara la acción estadounidense y advirtió que, de lo contrario, “este hecho podría sentar un precedente y repetirse en otras partes del mundo”.

El vocero de la diplomacia iraní señaló que la reiterada vulneración de las normas internacionales debería llevar al mundo a la conclusión de que, sin el respeto a estos principios, el sistema internacional corre el riesgo de caer en el caos y la anarquía.

Asimismo, alertó que promover el concepto de “paz mediante la fuerza”, como ha planteado Estados Unidos, “equivale a crear un mundo sin ley”.

Baghaei también dijo que las estrechas relaciones entre su país y Caracas no han cambiado y se mantendrán inalteradas, indicando que “el sistema gobernante en Venezuela no ha cambiado y permanece en funciones”.

Teherán / EFE