Inundaciones, desalojos y 168 carreteras cortadas en España a causa del fuerte temporal

El fuerte temporal de lluvia y nieve que afecta a España ha provocado el corte de 168 carreteras, más del 80 por ciento en la región de Andalucía, donde las inundaciones han causado cuantiosos daños materiales en infraestructuras y explotaciones agropecuarias y han obligado a desalojar a 11.000 personas de varias localidades.

Varias borrascas encadenadas llegadas desde el océano Atlántico han desbordado ríos, llenado embalses a rebosar y saturado acuíferos y terrenos, incapaces de absorber más agua, particularmente en el cuadrante suroccidental del país.

Especial impacto ha tenido el temporal en el pueblo gaditano de Grazalema, completamente evacuado, donde las calles se han convertido en ríos y el agua mana sin parar de las viviendas.

El puerto de Algeciras (Cádiz) ha cancelado las salidas previstas hoy hacia el puerto de Tánger Med (Marruecos), cerrado por el fuerte temporal marítimo en el Estrecho de Gibraltar.

Apenas ha pasado la borrasca «Leonardo», y una nueva, "Marta", entra en la península ibérica. Este sábado, once comunidades autónomas, junto a la ciudad autónoma de Ceuta, están hoy en alerta por lluvias, viento, nevadas y temporal marítimo, con especial incidencia en Andalucía que se encuentra en nivel naranja (peligro importante) ante acumulaciones por precipitaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en Grazalema (Cádiz), Ronda (Málaga), Aracena (Huelva) y la sierra norte de Sevilla.

Y las nevadas más copiosas se esperan en el centro y la mitad norte del territorio peninsular.

Viento y lluvia

Por vientos, la comunidad andaluza está también en nivel naranja y se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Estrecho de Cádiz.

Asimismo, el viento estará muy presente y seguirá soplando fuerte en el litoral gaditano, la costa onubense, el poniente y levante de Almería, Grazalema, Aracena, la campiña cordobesa y las sierras norte y sur de Sevilla.

Sin abandonar Andalucía, el paso de la borrasca Marta por la península incluye temporal marítimo con peligro importante en Almería, litoral de Huelva, las costas de Cádiz y el Estrecho.

Según la web de la Aemet, en la costas de Málaga y Granada se extiende un aviso amarillo (peligro bajo) por inclemencias costeras a partir de las 11 de la mañana.

Otra comunidad con aviso naranja por lluvias es Extremadura donde, tras el debilitamiento de Leonardo, la borrasca Marta dejará más agua, sobre todo en el norte y sur de la comunidad, en zonas ya afectadas por acumulaciones de agua y ríos en peligro de desbordamiento.

En el norte de Cáceres la alerta por precipitaciones se concentran en la parte más oriental y se esperan cerca de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En Badajoz, muy castigada estos días por las lluvias, se reduce el nivel de alerta a amarillo por precipitaciones aunque se advierte peligro por vientos en las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, y el sur de Badajoz.

También por lluvias y en alerta naranja se encuentra el sur de la provincia de Ávila, donde hay aviso por acumulación de nieve de hasta 20 centímetros en su sistema central durante todo el día a partir de 1.200 metros.

La nieve, con aviso naranja, llegará al norte de la comunidad, sobre todo en la cordillera cantábrica de León y en Sanabria y Zamora, a partir de las 13 horas del sábado.

Se esperan precipitaciones en forma de nieve aunque con una intensidad menor en Segovia, Burgos, Palencia, Salamanca y Soria.

En la vecina comunidad de Madrid, hay aviso amarillo por acumulación de nieve a partir de los 1.100 metros en la sierra, aunque podría llegar a cotas de 800 metros, pudiendo afectar al área metropolitana y el corredor de Henares.

Activan 639 máquinas quitanieves ante el aviso de nevadas

El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible tiene preparadas 639 máquinas quitanieves y más de 110.000 toneladas de sal ante el aviso por nevadas este sábado en las comunidades de Madrid y Castilla y León debido al paso de la borrasca Marta, tras el debilitamiento de la Leonardo.

En su cuenta en la red social X, se pide precaución al circular por carretera y mantenerse informados con los datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La Aemet ha activado aviso amarillo por nevadas en Madrid, se prevé que el episodio empiece a partir de las once de la mañana en el área Metropolitana y Henares, con acumulación de dos centímetros en 24 horas, que puede afectar además al norte del eje Alcobendas y Majadahonda.

El mapa de nevadas de este sábado incluye también el Pirineo oscense, la serranía de Cuenca, Alcarria y Serranía de Guadalajara y Parameros de Molina, en la comunidad castellano-manchega.

Esta comunidad está en alerta amarilla por vientos en el valle del Tajo, Montes de Toledo, y la Mancha de Albacete y Ciudad Real.

Las montañas de Ourense y Lugo también tienen aviso amarillo por nevadas aunque el principal riesgo de Galicia se encuentra otra vez en sus costas, que están en alerta por temporal marítimo, especialmente y durante todo el día en las costas de Pontevedra.

Por avisos costeros, en nivel naranja, se encuentran los litorales de Murcía y Alicante, con olas de hasta cuatro metros y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

En un nivel más bajo pero también con inclemencias marítimas están las islas Baleares, con excepción del norte de Mallorca.

Extremadura mantiene evacuaciones

Por su parte, la Junta de Extremadura mantiene las evacuaciones vigentes en distintas poblaciones debido al temporal y pone en preaviso a la población de Balboa (Badajoz), desalojos que "con toda probabilidad" podrán repetirse esta tarde o noche en Valuengo y La Bazana, en Jerez de los Caballeros (Badajoz), cuyos vecinos regresaron a sus domicilios el viernes.

De unos 400 habitantes, la pedanía pacense de Balboa ya estaba pendiente este viernes ante la crecida del río Limonetes.

Durante la quinta reunión del CECOP en lo que va de semana, sucedida la mañana de este sábado 7 de febrero, el Ejecutivo ha decidido mantener la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX) en toda la región. Se trata del plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.

El Guadalquivir comienza a bajar su umbral en Córdoba

El Guadalquivir ha comenzado la madrugada de este sábado a bajar su umbral, que a las 9.30 horas estaba en 5,35 metros de lámina de agua, aún muy por encima de los 2,5 metros en los que se sitúa el nivel rojo.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consultados por EFE, el río a su paso por la capital cordobesa llegó a las 21.00 horas del viernes al umbral máximo en este episodio de borrascas, que fue los 5,90 metros.

El nivel rojo, que implica una situación hidrológica "muy peligrosa", según la CHG, se alcanzó el miércoles a las 19.40 horas y desde entonces no ha parado de subir a su paso por la capital hasta alrededor de la medianoche que es cuando ha empezado a bajar.

En Granada, el nivel del caudal de los principales ríos de la provincia ha empezado a bajar aunque se mantiene el nivel de aviso rojo en el Castril y naranja en el río Genil a su paso por Huétor Tájar, uno de los municipios más afectados por la borrasca de esta semana.

Según la información del boletín de Aviso Hidrológico de Andalucía de este sábado, consultado por EFE, se mantiene vigilancia activa en varios puntos de la provincia, especialmente en cinco ríos vinculados con daños y anegaciones durante esta borrasca.

Riesgo de inundación en las cuencas del Bullaque y Guadiana

Vecinos de los municipios de las cuencas del río Bullaque y del Guadiana, en la provincia de Ciudad Real, han recibido este sábado en sus teléfonos móviles un ES-Alert emitido por Protección Civil, debido al riesgo de inundación en las proximidades de los cauces de los ríos.

La alerta se ha difundido a través de la Red de Alerta Nacional y del sistema de emergencias de Castilla-La Mancha (112), con recomendaciones de no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico y evitar actividades en los cauces y sus inmediaciones, en especial en los tramos situados aguas abajo de la confluencia de los ríos, ante el previsible incremento de caudales en las próximas horas.

Protección Civil ha indicado que, en caso de encontrarse en una zona inundable y que entre el agua, se debe buscar refugio en zonas elevadas o subir a pisos superiores, así como seguir las indicaciones de las autoridades y de los servicios de emergencia.

El río Guadiana presenta este sábado una imagen poco frecuente a su paso por el Parque Arqueológico de Alarcos (Ciudad Real), donde vuelve a ocupar por completo su llanura de inundación y alcanza en algunos puntos hasta 500 metros de anchura, tras el desembalse iniciado en el pantano de El Vicario.

Madrid / EFE