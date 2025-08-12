Intensivos de la Uptp permitirán a los estudiantes adelantar materias en sus carreras

Desde este lunes 11 y hasta el 15 de agosto estarán abiertas las inscripciones para los cursos intensivos de la Universidad Politécnica Territorial de Paria (Uptp) Luis Mariano Rivera, que luego de ocho años permitirán a los estudiantes que aparte de tener nivelaciones puedan adelantar materias.

Mauro Indriago, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Uptp informó que se trata de un logro que permite a los universitarios avanzar académicamente.

Señaló que el método del avance académico fue propuesto por la dirigencia estudiantil.

Indriago explicó que los cursos no tienen costo alguno y los interesados pueden acudir durante esta semana a la Uptp, donde serán atendidos por el equipo de la FCU, que los cargará en el sistema.

Lapsos

El inicio de clases está pautado para el 18 de agosto y la culminación el 26 de septiembre, más una semana para entrega de notas.

El único departamento que no se activará para intensivos será educación física, cuyas materias no son elegibles para este proceso, mientras que sí se estarán activando todas las materias prácticas y las teóricas sobre todo a estudiantes que las requieren en ciertas condiciones.

Es el caso de un estudiante rezagado de 60 años, que decidió culminar sus estudios y le falta una materia teórica, y fue inscrito y la va a cursar. “Vengan muchachos a la sede principal y a las extensiones de sus municipios y validen su inscripción, porque lo único que se solicita su código de ingreso a la universidad, que todos los tenemos, y sus datos personales, sin papeles”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano