Instalación de carpas por encuentro presidencial deja un solo canal activo en el Atanasio Girardot

Desde la noche de este martes 10 de marzo, empezaron a finiquitar los detalles para el encuentro entre los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, respectivamente, en el puente internacional Atanasio Girardot.

Uno de los canales para el paso de vehículos del tramo formal que une a la parroquia Tienditas con Villa del Rosario, se encuentra cerrado por la instalación de carpas.

«Solo está habilitado un canal, tanto para el retorno a Venezuela como para el ingreso a Colombia», subrayó un conductor a Diario La Nación al enviar el material audiovisual.

La reunión entre Petro y Rodríguez está prevista para el viernes 13 de marzo. Ya Colombia confirmó el encuentro mediante un comunicado de Cancillería y Presidencia.

Táchira / La Nación