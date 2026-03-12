jueves
Instalación de carpas por encuentro presidencial deja un solo canal activo en el Atanasio Girardot

marzo 12, 2026
La reunión entre Petro y Rodríguez está prevista para el viernes 13 de marzo / Foto: La Nación

Desde la noche de este martes 10 de marzo, empezaron a finiquitar los detalles para el encuentro entre los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, respectivamente, en el puente internacional Atanasio Girardot.

Uno de los canales para el paso de vehículos del tramo formal que une a la parroquia Tienditas con Villa del Rosario, se encuentra cerrado por la instalación de carpas.

«Solo está habilitado un canal, tanto para el retorno a Venezuela como para el ingreso a Colombia», subrayó un conductor a Diario La Nación al enviar el material audiovisual.

La reunión entre Petro y Rodríguez está prevista para el viernes 13 de marzo. Ya Colombia confirmó el encuentro mediante un comunicado de Cancillería y Presidencia.

Táchira / La Nación

