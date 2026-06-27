Iniciativa ciudadana despliega 42 kits de internet satelital Starlink en zonas afectadas por el terremoto en Caracas y La Guaira

Tras el terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, la organización RedesAyuda ha puesto en marcha ReconectaVenezuela.com, una iniciativa de emergencia orientada a devolver la conectividad a las comunidades más golpeadas de Caracas y La Guaira.

El despliegue contempla la distribución progresiva de 42 kits satelitales Starlink, divididos en tres lotes, con el propósito de habilitar puntos de internet completamente gratuitos y abiertos al público. Esta red busca responder a la urgencia de mantener líneas de comunicación activas, permitiendo a los ciudadanos ubicar a sus familiares, reportar su estado de salud y optimizar la coordinación de la ayuda humanitaria en el terreno.

Este esfuerzo surge como un ejercicio de alianza y buena voluntad ante la ausencia de una respuesta institucional por parte del Estado venezolano frente a la catástrofe. La articulación en tiempo récord fue posible gracias a la cooperación entre la empresa privada, donantes y la sociedad civil organizada. El puente con Starlink se consolidó después de que Melanio Escobar, Director Ejecutivo de RedesAyuda, publicara un video con un llamado público a Elon Musk.

La solicitud fue acogida por SpaceX, corporación que contactó directamente a la organización para coordinar una suscripción gratuita de 90 días, superando la oferta pública estándar de un mes que la compañía suele activar en zonas de desastre. A este importante aporte se sumaron donaciones de empresas y particulares, destacando el apoyo de Telecom District, una operadora de telecomunicaciones de venezolanos en México, lo que permitió la adquisición y logística de los equipos.

El monitoreo de estos puntos se realizará en tiempo real a través de la plataforma web reconectavenezuela.com. En este sitio, los usuarios podrán visualizar un mapa interactivo que se actualizará a medida que cada antena quede instalada, mostrando además el estatus técnico de cada conexión, ya sea si se encuentra operativa, con advertencias o saturada.

Las personas afectadas en la región capital y el litoral central solo deben consultar la ruta en la página web y acercarse al punto más cercano para acceder libremente al servicio. Al tratarse de una red pública de emergencia, los organizadores recomiendan encarecidamente a la población evitar la transmisión de datos bancarios, contraseñas o información personal sensible mientras permanezcan conectados.

Además del mapa de conectividad, el portal web centraliza los números de emergencia de las principales operadoras del país, como Cantv, Movilnet, Digitel y Movistar, junto a los contactos directos de hospitales, cuerpos de bomberos, protección civil y grupos de rescate. Para aquellos ciudadanos que deseen sumarse activamente a la respuesta humanitaria, ofreciendo insumos o solicitando asistencia específica, RedesAyuda ha dispuesto el Directorio de Iniciativas Ciudadanas en redesayuda.org/iniciativasciudadanas, espacio que ya agrupa a más de cien organizaciones activas en todo el territorio nacional. Los medios de comunicación y actores interesados en obtener más detalles sobre el avance del despliegue pueden ponerse en contacto directo a través del correo electrónico [email protected].

Redacción web