Iniciaron la rehabilitación del CECAL de Río Caribe

En Río Caribe, municipio Arismendi, iniciaron la rehabilitación del Centro para las Culturas del Caribe Carmelo Laborit (CECAL), antiguamente conocido como el centro cívico de la localidad y que ahora se dedica a actividades académicas y culturales.

De acuerdo con una nota de la alcaldía de ese municipio, se trata de un trabajo para fortalecer las estructuras de formación de la región.

La iniciativa está alineada con el propósito de construir ciudades más humanas, a través de mejoras en los servicios al ciudadano. En este caso, la intención es permitir que los espacios de aprendizaje cuenten con condiciones dignas para el crecimiento profesional de los locales.

Las labores son ejecutadas a través de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Arismendi y contemplan una jornada intensiva de pintura general, adecuación del sistema eléctrico y la sustitución completa del cielo raso.

Los trabajos técnicos buscan no solo mejorar la estética del recinto, sino garantizar la seguridad y funcionalidad de las aulas y talleres, optimizando la iluminación y el confort térmico para los estudiantes y facilitadores que hacen vida en la institución.

Sucre / Corresponsalía