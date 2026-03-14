Inician plan de asfaltado en la vía Arismendi-Bermúdez ante proximidad de Semana Santa

La Alcaldía de Arismendi y la Gobernación del estado Sucre pusieron en marcha los trabajos de asfaltado en la carretera Local 003, que conecta a los municipios Arismendi y Bermúdez. Las labores forman parte del plan de mejoras viales para la próxima temporada de Semana Santa.

El alcalde José Guerra destacó la labor de las instituciones públicas para optimizar la vialidad en la región. El Servicio Autónomo de Vialidad del estado Sucre (Saves) ejecuta las obras en conjunto con el gobierno municipal.

El proyecto comprende el tramo desde la entrada de Carúpano hasta Río Caribe. Los equipos técnicos aplican carpetas asfálticas y bacheo corrido en los puntos críticos de la vía.

“La intención es consolidar la carpeta corrida para que los turistas disfruten de un acceso óptimo durante el asueto”, señaló el mandatario local. Guerra subrayó que esta acción busca garantizar condiciones adecuadas en los servicios públicos para quienes visiten el territorio.

Impulso al turismo y la economía

Como parte de los preparativos, el alcalde anunció la apertura de la Bodega Río en el casco patrimonial de la ciudad. Este espacio ofrecerá a los visitantes productos emblemáticos de Arismendi, tales como: Chocolatería artesanal, flores y licores locales. Además de pescado fresco y derivados.

Refuerzo de la seguridad

En materia de resguardo, Guerra informó que la seguridad contará con un despliegue reforzado. Los cuerpos de vigilancia asentados en el municipio recibieron una dotación de cuatro patrullas y 16 motocicletas, equipos destinados a garantizar la tranquilidad de propios y visitantes durante la zafra turística.

Sucre / Corresponsalía