Inician la rehabilitación del terminal Hugo Chávez de Barcelona

Esta semana, comenzó la rehabilitación integral del terminal bolivariano Hugo Chávez, ubicado en la avenida Aeropuerto de Barcelona, capital del estado Anzoátegui.

El inicio de los trabajos de recuperación fue inspeccionado por la alcaldesa Sugey Herrera en compañía de otras autoridades, entre ellas, el presidente del Instituto Autónomo de Movilidad, Vialidad y Transporte del municipio Simón Bolívar, José Rodríguez.

La mandataria municipal destacó, a través de sus redes sociales, que como parte de las labores está la construcción de una sala de espera que garantiza mayor capacidad para los pasajeros. Así como la incorporación de más de 2 mil toneladas de asfalto para mejorar el pavimento.

Se conoció, además, que trabajarán en la modernización del sistema eléctrico y luminarias, en la instalación de wifi gratuito, pintura, demarcación y ornamentación.

Herrera manifestó que esto es parte de todas las actividades y trabajos que se vienen realizando en materia de la segunda transformación, mejorando las capacidades para tener un mejor servicio.

Es de recordar, que de este terminal salen unidades hacia Píritu, Puerto Píritu, Clarines, Boca de Uchire, Sabana de Uchire, Zaraza, Anaco, El Tigre, entre otras localidades dentro y fuera del estado Anzoátegui.

Barcelona / Elisa Gómez