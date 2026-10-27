Ingresan a la morgue el cadáver de privado de libertad fallecido en el internado judicial de Carúpano

Autoridades informaron sobre el ingreso al área de la morgue del hospital general Santos Aníbal Dominicci (SAD), en Carúpano, estado Sucre, del cuerpo sin signos vitales de un privado de libertad identificado como Orlando José Marcano Millán, de 57 años de edad.

El hombre se encontraba recluido en el Centro de Formación de Hombres Nuevos Carúpano, parroquia Santa Rosa, municipio Bermúdez del estado Sucre.

Versión oficial

Según la información suministrada por las autoridades, el sujeto fue encontrado sin signos vitales en una de las celdas del centro penitenciario. El traslado del cuerpo se realizó en un vehículo patrulla del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ( Cicpc), con la presencia de una comisión del organismo y efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Será mediante autopsia que las autoridades determinen la causa de su muerte. El caso se mantiene bajo investigación.

Sucre / Yumelys Díaz