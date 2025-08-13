Inces difundió cronograma de actividades por su aniversario y balance de formación en Anzoátegui

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) difundió, este miércoles 13 de agosto, el cronograma de actividades que se realizarán en Anzoátegui, en el marco del aniversario número 66 de la institución.

El ente ofreció un breve balance sobre la formación técnica de ciudadanos en el estado en los últimos períodos.

"Estamos de fiesta y en este aniversario hemos preparado un programa para el pueblo, la clase trabajadora, los jóvenes y participantes del Inces. Tenemos una agenda bastante fuerte que incluye graduación de bachilleres productivos, rutas comunales, que son ejercicios de captación e incorporación de personas a procesos productivos, exhibiciones de procesos, desfiles de prendas, degustación de productos realizados aquí, entre otras cosas. Comenzamos el programa la semana pasada con un seminario internacional sobre formación dual. Hoy (miércoles) tendremos charlas de oratoria para todo el persona, mañana estaremos en una comuna de la zona rural de Sotillo para llevar la Ruta Comunal y también tendremos en estos días actividades deportivas y para cerrar un acto de imposición de botones para reconocer la labor del personal", detalló la gerente regional del Inces, Josdalia Torres.

Formación

Torres informó que este año prevén lograr la formación de 177 mil 502 personas, de las cuales ya se ha logrado un 81 %.

Precisó que el año pasado la meta fue de 100 mil 135, pero terminaron haciendo lo propio más de 119 ciudadanos entre las seis sedes que tiene el Inces en la entidad.

"Queremos que nuestro pueblo de Anzoátegui siga apostando a que tiene una escuela para formarse, para potenciar sus habilidades y destrezas, y actualizar el saber. Es importante mencionar que tenemos unidades curriculares nuevas y que en toda formación técnica es fundamental la actualización. Nuestras formaciones son para potenciar el perfil productivo laboral. Además, aclaramos que siempre hemos tenido la bondad de que cualquiera que quiera formarse puede hacerlo, no pedimos ningún carnet, que si de AD o Copei, como en el pasado", enfatizó.

Encuestas

La gerente regional del Inces-Anzoátegui dio a conocer parte de los resultados de las encuestas que llevó a cabo la institución, junto al medio de comunicación Últimas Noticias, con el fin de identificar la demanda de interés de formación a nivel nacional.

Explicó que se hicieron dos estudios, uno con una muestra de jóvenes entre 14 y 17 años de edad, y otro con personas de 18 años en adelante.

En el caso de Anzoátegui, Torres indicó que las formaciones más demandadas entre el primero grupo objeto de estudio fueron Venta de comida y Hotelería, Comercio y Administración de Recursos y Transporte y Almacenamiento.

Otras de las unidades por las cuales mostraron más interés los encuestados fueron Información y Comunicaciones, Construcción y Pesca.

Participantes

En lo que respecta a la encuesta donde participaron mayores de edad, las formaciones más solicitadas en el país en general fueron Cocina y Comunicaciones.

Explicó que estos estudios les servirán para adaptar las formaciones según las necesidades de la población que aspira a ingresar al sistema.

Torres dijo que el Inces a nivel nacional está trabajando en una ley para que todas las instituciones que dan formación técnica puedan ser "visibilizadas".

"Muchos han estigmatizado, hay menosprecio a la formación técnica", acotó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez