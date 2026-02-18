Voz Comunitaria | Incendio en parque causó zozobra y dejó sin sueño a más de un guanteño

El cierre del Carnaval en Guanta trajo consigo un hecho que nadie esperaba: un incendio de gran magnitud en el Parque José Tadeo Arreaza Calatrava.

A eso de las 9:30 de la noche de este martes 17 de febrero el fuego se apoderó del llamado "Valle de Guanta" y esto causó alarma tanto en la población guanteña como en residentes de Puerto La Cruz, la ciudad más cercana al municipio portuario.

Rápidamente el humo y las cenizas se esparcieron por gran parte de la jurisdicción, mientras llovían reportes vecinales de la situación, a través de las redes sociales.

Según relataron residentes consultados, las llamas "eran horribles" y se oía "mucho ruido" producido por algunas personas que gritaban desesperadas por lo que estaba ocurriendo y el sonido de las sirenas de las unidades de transporte del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil (PC) que se trasladaron hacia el lugar del siniestro.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los bomberos necesitaron 1.800 litros de agua para apagar el incendio, que inició cerca de las 10:00 pm del martes y cesó pasadas las 4:00 am de este miércoles 18 de febrero.

Voces desesperadas

"Nos dimos cuenta del incendio como a las 9:00 de la noche y eso (las llamas) era altísimo, fue feo, (había) muchachos chillando y todo el mundo salió de su casa asustado. Dormimos muy poco pendientes de que eso aún estaba echando humo", relató Clorinda Marín, un ama de casa que reside en una vivienda cercana a la Av. La Acequia, a pocos metros del parque.

Mientras que en el sector La Montañita, el hecho generó confusión al principio, pues según dijeron algunos vecinos, cuando vieron las llamas pensaron que se había incendiado el ambulatorio de la zona.

"Yo vivo en Residencias El Puerto, pero mi mama vive en la calle Principal de La Montañita, y apenas se enteraron del incendio me llamaron diciendo que se estaba incendiando el módulo y como ella está en silla de ruedas, la idea era llevarla a mi apartamento. Cuando bajé las llamas eran horribles y había mucho ruido. Cuando llegué conseguí a mi hermana lesionada (tobillo hinchado) porque estaba en el desfile de Carnaval y resulta que cuando se enteraron del incendio, todos arrancaron a correr, la empujaron y se lesionó. Estamos esperando para llevarla al hospital a hacerle una placa", comentó la docente Eulis Márquez en horas de la mañana de este miércoles.

Aunado a eso, la profesional dijo que le tocó nebulizar hasta tres veces a su hija de apenas cuatro meses de nacida, producto del humo que se esparció por el municipio desde la noche de ayer y durante la madrugada de hoy.

"Tuvimos que nebulizarla porque estaba asfixiada. Afortunadamente el gobernador (Luis Marcano) y el alcalde (Yinder Saldivia) actuaron rápidamente para que no se propagara el incendio", añadió.

El jubilado Ismael Arias indicó que en su lugar de residencia, el edificio Los Proceres de la urbanización Las Palmas, mantuvieron las puertas y ventanas cerradas para que no entrara el humo y los afectara.

"Yo suelo caminar por La Acequia y allí sí olìa mucho a humo en la mañana. También vi que había un poquito de candela en algunas zonas, pero allí estaban los bomberos echando agua. En el transcurso de la mañana ha ido mermando el humo, esperemos que las autoridades arreglen eso, porque lo que se escucha es que el parque fue devastado", acotó.

Reporte oficial

A eso de las 9:10 am de este miércoles, el alcalde ofreció a El Tiempo un balance del siniestro desde el borde del Parque José Tadeo Arreaza Calatrava que da hacia la Av. Raúl Leoni.

En primer lugar, reiteró que el incendio fue controlado en su totalidad pasadas las 4:00 de la madrugada gracias a la acción en conjunto entre bomberos del estado, bomberos aeronáuticos, bomberos marinos, bomberos municipales, la gobernación, alcaldías de Guanta y Sotillo y empresas privadas.

"La tecnología ayudó mucho, pues teníamos varios drones y desde la altura visualizamos hacia dónde iba avanzando el fuego y con los bomberos logramos controlarlo hasta reducirlo y mitigarlo. Desde las 4:00 am estamos en proceso de enfriamiento de todo el suelo que se quemó para evitar que el calor vuelva a propagar el incendio. Todo el humo que vemos, le estamos echando agua. Fue un incendio de gran magnitud, pero gracias a Dios con el trabajo en conjunto se logró que no pasara a mayores como en años anteriores que ha consumido mayor parte del parque. Estimamos que esta vez fue afectado 20% o menos, como un 15%. El proceso de enfriamiento podría extenderse durante todo el día", precisó.

Al ser consultados sobre las causas del siniestro, el mandatario local hizo énfasis en que aún están en "fase de averiguaciones" y que serán los cuerpos de seguridad los que tomen las acciones que correspondan según el caso.

"Lo importante es que tenemos cámaras en toda esa área del municipio donde dicen algunos vecinos que salió una bengala, pero eso no está confirmado. Dicen que salió desde el puente Toronoima, pero los cuerpos de seguridad están en averiguaciones para tomar las acciones que les compete", afirmó.

Saldivia destacó que Más de 100 funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad y prevención estuvieron a cargo de las labores en el "Valle de Guanta".

Para finalizar, el alcalde de Guanta informó que tras este suceso, conversó con el gobernador Luis Marcano y la directiva de Inparques para solicitar que el lugar afectado esté ahora bajo la administración del ayuntamiento.

El objetivo de esto, indicó, es comenzar un proceso de reforestación de la parte quemada, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, y crear un vivero natural dentro del parque.

"Es lo que tenemos pendiente y que cuente la comunidad con que lo vamos a hacer. Es necesario que a partir de ahora se le dé un mejor uso al parque", concluyó.

Guanta / Jesús Bermúdez