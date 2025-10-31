Incendio en la laguna de los Tronconales de Barcelona se extendió durante la noche de este viernes

Cerca de las 10:00 de la noche de este viernes 31 de octubre, continuaba el incendio de vegetación en la laguna de los Tronconales de la ciudad de Barcelona.

El resplandor del fuego se podía observar desde varios puntos del área metropolitana, así como la columna de humo.

El hecho, además, generó la caída de cenizas, afectando sectores adyacentes, según reportes ciudadanos.

Funcionarios de Protección Civil, bomberos y agentes de seguridad continuaban atendiendo la situación, reportaron medios locales.

