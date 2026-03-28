Incendio de un bote en Lechería no dejó víctimas ni heridos que lamentar

Los cuerpos de seguridad del municipio Diego Bautista Urbaneja controlaron con éxito el incendio de una embarcación en el muelle de las Residencias Aguamarina. El siniestro, ocurrido la mañana de este sábado, no dejó víctimas ni heridos.

La operación estuvo liderada por los funcionarios de Protección Civil Urbaneja, quienes llegaron al sitio tras recibir el reporte de emergencia. La labor de supresión de las llamas contó con el apoyo fundamental de una unidad cisterna de la Alcaldía de Lechería, que garantizó el suministro de agua necesario durante las maniobras de enfriamiento.

Al despliegue también se sumaron comisiones de los Bomberos del estado Anzoátegui y diversos órganos de seguridad ciudadana, logrando confinar el fuego de manera técnica y segura.

El alcalde de la ciudad, Manuel Ferreira, se presentó en el sitio del suceso para supervisar personalmente las labores de control y asegurar que las zonas residenciales colindantes estuvieran fuera de peligro.

Lechería / Redacción web