Delcy Rodríguez inauguró Terminal Temporal de Desembarque Nacional en el Aeropuerto Simón Bolívar

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, inspeccionó e inauguró el fin de semana las instalaciones de un nuevo Terminal Temporal de Desembarque Nacional en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en el estado La Guaira, que fue afectado en junio por un doblete sísmico.

La habilitación de este espacio tiene como propósito agilizar los trámites de llegada y descongestionar el flujo operativo de los viajeros en el principal complejo aeroportuario del país.

Las autoridades informaron que la infraestructura cuenta con acondicionamiento técnico y operacional adaptado para brindar mayor comodidad, seguridad y celeridad a los pasajeros que hacen uso de las distintas rutas conexas del territorio nacional.

Durante el recorrido por las instalaciones, la comitiva gubernamental constató el funcionamiento operativo de los puntos de control y las cintas de distribución de equipaje.

Objetivo

La puesta en marcha de esta obra busca absorber el incremento progresivo en la movilidad de usuarios registrado en los últimos meses, optimizando los estándares de atención en la red del transporte aéreo local.

En el marco de la actividad, Rodríguez ratificó su compromiso de mantener la inversión y ejecución de proyectos orientados a la modernización y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos y del sistema de transporte terrestre, marítimo y aéreo en el país.

Caracas / Redacción Web