Ilic y Rondón firman una remontada agónica del Oviedo

El Real Oviedo remontó al Valencia con dos goles seguidos de Luka Ilic (m.85) y Salomón Rondón (m.86) después de que Arnaut Danjuma adelantara a los locales en el minuto 4 y fallara un penalti en la segunda mitad del partido, disputado este martes en Mestalla después de su aplazamiento por la alerta roja meteorológica.

Un día después de lo previsto, el Valencia saltó al césped de Mestalla con dos cambios. Javi Guerra volvió a la titularidad y André Almeida lo fue por primera vez, justo después de su renovación hasta 2029, para suplir a Diego López. En el Oviedo, Fede Viñas regresó directo al once y la gran novedad fue la entrada del argentino Santiago Colombatto.

Pero al conjunto carbayón prácticamente no le dio tiempo a entrar en el partido. Foulquier recuperó el balón, Luis Rioja se hizo gigante en la banda derecha y, tras una gran actuación individual en la que sorteó a su defensor, centró para Danjuma, que puso el 1-0 a los cuatro minutos con un precioso remate con la derecha suspendido en el aire.

Más detalles

El Oviedo se hizo pequeño y el Valencia quería más liderado por un acertado Luis Rioja, que, en otra gran acción personal, recuperó el balón, se movió en la frontal y lo cedió para Gayà, que centró para Danjuma, pero Aarón Escandell rechazó el chut del neerlandés. Hugo Duro intentó convertir el rechace, pero su testarazo se marchó desviado.

Ante la superioridad de los locales, el equipo de Paunovic intentaba retener el balón y crear ocasiones con centros colgados al área, pero allí estaba Tárrega para aguardar su portería. Tras uno de los despejes del central, llegó la primera ocasión del Real Oviedo con un chut desde fuera del área de Lucas que se marchó fuera.

El equipo asturiano intentaba revolverse y cerca se quedó con una carrera en solitario de Fede Viñas, que se plantó frente a Agirrezabala, pero apareció Gayà al corte antes de llegar a la media hora de juego.

Con el paso de los minutos, el equipo de Carlos Corberán fue perdiendo el dominio y el Oviedo fue ganando metros. La oportunidad más clara de los visitantes llegó en el minuto 43 con un disparo de Colomatto que Agirrezabala evitó con una buena estirada. El Oviedo acabó mucho mejor la primera parte que su rival.

La segunda mitad comenzó como acabó la primera, con ocasiones del Oviedo. El equipo de Paunovic salió intenso, agresivo en la presión y con ganas de lograr el empate. Brekalo fue el primero en intentarlo, pero su tiro fue atrapado por el meta valencianista.

El Valencia sufría y Corberán hizo pronto los primeros cambios. Diez minutos después de la reanudación entraron Diego López, Pepelu y Lucas Beltrán. Con los cambios recuperó la posesión, pero su rival permanecía muy junto y a los blanquinegros les costaba encontrar los espacios.

El Valencia tuvo la oportunidad de agrandar distancias desde los once metros después de un codazo de Reina a Diakhaby, pero Escandell adivinó la intención de Danjuma.

En los últimos cinco minutos, el Oviedo marcó dos goles seguidos ante la pasividad del Valencia. Ilic, en el 85, y Rondón, en el 86, materializaron la remontada del conjunto asturiano para sumar su primera victoria lejos de casa.

Valencia rozó el empate

Gayà se quedó cerca de empatar y el Valencia lo intentó todo en los nueve minutos de añadido, pero se le escapó la victoria en un partido en el que Ilic acabó expulsado con doble amarilla.

Valencia / EFE