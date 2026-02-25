Igualguana: solicitamos al gobierno nacional  que termine de ajustar el salario

El secretario ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en el estado Anzoátegui, José Igualguana, elevó su voz, en nombre del sector, para solicitarle al gobierno que termine de definir un ajuste salarial.

"Estamos viviendo una incertidumbre de que hay muchas versiones y no hay anuncio oficial por parte del gobierno nacional. Queremos un salario justo, digno, suficiente que garantice las necesidades de todos los trabajadores y que sea ajustado a la canasta básica, tal como lo indica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 91. No queremos más bonos", expresó.

De acuerdo a Igualguana, al país han entrado recursos por la venta de petróleo y debería haber un porcentaje prioritario para el incremento del salario.

"En el artículo 111 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt) dice que los sueldos deben ser aumentados en correspondencia a la justa distribución de la riqueza. Ya no hay más excusa que si bloqueo o que sancione. Queremos un aumento de salario ya, que no se siga dándole más tardanza y digan que sea para mayo, porque lo único que aumenta es el dólar y la comida, pero el salario sigue en decadencia", destacó.

Restablecimiento

En esta sintonía, el dirigente sindical también pide que, posteriormente, se restablezcan los beneficios contractuales.

"Todo lo que nos quitaron como el fideicomiso, anticipo de prestaciones sociales, cambio de estatus y ascenso de todos los trabajadores que dependemos de la gobernación del estado y la discusión de un nuevo contrato colectivo regional que le garantice al trabajador cuando sea jubilado, un bienestar económico y social por haberle prestado servicio a la nación".

Para finalizar, Igualguana mostró su rechazó a la Constituyente Laboral que impulsa el gobierno.

"Eso va a cercenar todos los beneficios contractuales de los trabajadores. Con esa Constituyente pretenden eliminar los sindicatos y sustituirlos por consejos laborales, los trabajadores van a estar desamparados. Quieren con esa ley que el trabajador sea arreglado anualmente y así muchas cosas más que no benefician a los trabajadores", aseguró el dirigente sindical.

Barcelona / Elisa Gómez