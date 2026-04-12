ICE detuvo a una médico venezolana y su hija de cinco años

La organización Médicos Unidos Venezuela confirmó la detención de la doctora Rubeliz “Bibi” Bolívar, y de su hija de cinco años, en Estados Unidos, y exigió su liberación inmediata, según información reseñada por VPI TV.

De acuerdo con el reporte, la médica se dirigía a una entrevista relacionada con su proceso de asilo. Contaba con un permiso de trabajo vigente (EAD) y mantenía en curso una solicitud I-485 vinculada a una visa EB-3 aprobada a través de su esposo.

El esposo de Bolívar solicitó la liberación de ambas y aseguró que la profesional cumplió con todos los requisitos legales de su proceso migratorio. “Es una médica dedicada y una madre amorosa”, expresó.

Organizaciones y allegados advierten que este caso no sería aislado, sino parte de una serie reciente de detenciones que han generado preocupación entre médicos inmigrantes que ejercen legalmente en el país. Reportes señalan que la doctora fue detenida junto a su hija en un aeropuerto en Texas por autoridades migratorias.

La denuncia también fue respaldada por Project IMG, que destacó la trayectoria, liderazgo y compromiso de Bolívar con comunidades vulnerables, al tiempo que alertó sobre el impacto de estos casos en el personal médico migrante en Estados Unidos.

EE.UU. / Redacción web