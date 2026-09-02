ICE confirmó deportación a Venezuela de excomandante de la GNB señalado de torturas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó a través de su cuenta oficial en X que deportó a Venezuela al excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Rafael José Quero Silva, a quien señaló de participar en actos de tortura contra manifestantes durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Según ICE, Quero Silva estuvo al frente del Destacamento 47 de la GNB, con sede en Barquisimeto, estado Lara. La agencia estadounidense afirmó que existen reportes según los cuales, en 2013, supervisó directamente la tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos.

ICE indicó que, mientras permanecían bajo custodia del Destacamento 47, los detenidos fueron sometidos a descargas eléctricas, golpes con bastones y botellas de agua congelada, amenazas de violación y otros abusos físicos, psicológicos y sexuales.

Quero Silva ingresó a Estados Unidos en 2016 a través del Aeropuerto Internacional de Miami, pero, de acuerdo con ICE, no abandonó el país dentro del plazo establecido en las condiciones de su admisión.

La agencia señaló que fue detenido el año pasado en Miramar, Florida, y posteriormente removido a Venezuela.

ICE no precisó en su publicación cuándo se produjo la deportación ni informó sobre la situación judicial de Quero Silva en Venezuela.

Miami / Redacción web