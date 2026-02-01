Hijos de Juan Pablo Guanipa pudieron visitarlo este fin semana

Ramón Guanipa, hijo del líder opositor Juan Pablo Guanipa, informó en redes sociales que él y sus hermanos pudieron visitarlo en el lugar donde se encuentra recluido.

En la cuenta de X del exdiputado, Ramón publicó que el encuentro se dio este fin de semana, pero no especificó qué día exactamente.

"Puedo confirmar que Juan Pablo Guanipa se encuentra en buenas condiciones físicas y está más firme y fuerte que nunca", dijo en el post.

Acotó que, tras su detención, no han tenido contacto alguno con Guanipa, excepto una visita de 20 minutos que, aseguró, se dio hace varios meses.

"Fue un momento muy emotivo para todos; mi familia ha estado separada desde que papá entró en clandestinidad hace año y medio", expresó.

Asimismo, Ramón Guanipa exigió la libertad de todos los presos político y manifestó que espera volver a repetir el abrazo familiar con su papá, pero en su casa. "No podemos descansar hasta que estén todos libres", concluyó.

Caracas / Redacción web