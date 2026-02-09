Hijo de Juan Pablo Guanipa exige fe de vida y cumplimiento de medida de casa por cárcel

Tras más de 12 horas de desaparición del dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, sus familiares hicieron un pronunciamiento exigiendo una fe de vida del dirigente y el cumplimiento de la medida de casa por cárcel solicitada la madrugada de este lunes 9 por el Ministerio Público.

Luego de permanecer preso por casi nueve meses, Guanipa fue excarcelado el pasado domingo.

Al salir, emitió unas declaraciones en las que aseguró que había “mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, y siempre con la verdad por delante”.

Posteriormente, al finalizar la tarde, participó en una caravana de motorizados -acompañado del también expreso político Jesús Armas-, recorriendo centros de reclusión en Caracas como la sede del Sebin en El Helicoide, al final de la avenida Victoria y la llamada Zona 7 en Boleita.

Su hijo Ramón Guanipa relató que su padre fue luego interceptado y “secuestrado” a las 11:45 pm en la urbanización Los Chorros, al este de Caracas, por 10 hombres “fuertemente armados”, que se trasladaban en tres vehículos. Hasta el momento se desconoce su paradero.

“Mi padre no cometió ningún delito, ni ninguna violación a sus medidas cautelares. Tengo la boleta de excarcelación de mi padre que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era la presentación cada 30 días ante tribunales y prohibición de salida del país. Ante esta boleta de excarcelación queda claro que mi padre no cometió ningún delito”.

Ramón Guanipa subrayó que “hablar y expresar su opinión sobre lo que ocurre, declarar ante los medios y recorrer sitios de reclusión de otros presos políticos junto a otros recién excarcelados no puede ser visto como un crimen”.

“¿Cuál es el miedo a tener un liderazgo en la calle que a pesar de haber estado ocho meses presos sigue levantando la esperanza de la gente? Las personas tienen derecho a ver a sus líderes en la calle y alegrarse por ello. No puede ser criminalizado por eso”, apuntó.

El hijo del dirigente señaló que la lucha por los presos políticos no ha terminado. “Todavía hay muchos presos de los que no se sabe nada, y es nuestro deber seguir la lucha por ellos”.

"No les gustó que mi papá saliera con esa fuerza y esa gallardía y decidieron llevárselo otra vez", puntualizó

Sin información

A pesar de que el Ministerio Público solicitó “arresto domiciliario”, aún se desconoce el paradero de Guanipa.

“Pedimos una fe de vida. No tenemos información de que esté siendo trasladado a Maracaibo (estado Zulia) o algo por el estilo. De modo que hasta este momento sigue en desaparición forzada”, acotó Ramón Guanipa.

Agregó que es “incongruente” que cuando se espera este martes la aprobación de una Ley de Amnistía General por parte de la Asamblea Nacional (AN) ocurran este tipo de situaciones.

“Si la Ley de Amnistía supone una suerte de reconciliación nacional, ¿cómo es posible que un dirigente político sólo por declarar sea encarcelado nuevamente, además en las condiciones en las que sucede. Eso no se compagina con el proceso de transición y supuesta reconciliación que el régimen de Delcy Rodríguez está tratando de aupar”, dijo.

Reiteró que el hecho de que un dirigente político liberado hable no puede ser calificado como crimen.

Caracas / Rodolfo Baptista