Hija del exministro venezolano Rodrigo Cabezas dice desconocer su paradero tras detención (+Video)

Rodna Cabezas, hija del exministro venezolano Rodrigo Cabezas, denunció que desconoce el paradero de su padre al cumplirse 24 horas de su detención por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

"No sé el paradero de mi papá, no sé dónde se encuentra, no sé dónde está, no sé su ubicación. Por tanto temo mucho por su salud, ya que mi papá es un paciente cardiópata, que amerita un tratamiento cardiovascular que debe cumplir diariamente por tener un stent y ser paciente hipertenso", explicó Cabezas en un vídeo publicado por la Organización No Gubernamental (ONG) Provea en X.

Ante esto, pidió al fiscal general, Tarek William Saab, una "fe de vida" del exministro de Finanzas, así como el cumplimiento del debido proceso y sus derechos humanos.

Palabras

"Señor fiscal, usted conoce a mi papá, usted sabe que mi papá es un hombre íntegro, tranquilo, sereno, pacífico, profesor universitario activo de la Escuela de Economía de la Universidad del Zulia (LUZ)", añadió.

Provea agregó en la publicación que Rodrigo Cabezas, quien fue ministro de Finanzas en el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), "ha sido un duro crítico de la política económica y del autoritarismo de Nicolás Maduro".

"Su detención se produce en medio de la incesante escalada represiva estatal que ahora se enfila contra actores críticos de la grave crisis económica que atraviesa el país", apostilló.

Momento

El jueves, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos comunicó la detención de Cabezas, al indicar que allegados del activista informaron que él mismo logró reportar telefónicamente su aprehensión, que ningún funcionario ha confirmado hasta el momento.

El exministro fue detenido luego de ser citado a la sede de la estatal eléctrica Corpoelec, en Maracaibo, capital del estado Zulia, tras sufrir un corte de luz en su casa, según relató la ONG.

Este viernes, el partido Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, denunció que Cabezas fue trasladado a Caracas sin haber sido presentado ante un tribunal.

Cargo ejercido

Cabezas fue ministro de Finanzas entre 2007 y 2008, así como miembro de la Dirección Nacional del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hasta 2017, cuando empezó a ser crítico del Gobierno de Maduro.

El ahora disidente del chavismo es miembro del movimiento Zulia Humana, del que también forma parte el diputado regional antichavista Eduardo Labrador, detenido en octubre pasado.

Cabezas apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del año pasado, en los que el ente electoral proclamó la victoria de Maduro, pese a las denuncias de "fraude" de la oposición mayoritaria.

Caracas / EFE