martes
, 20 de enero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Hija de González Urrutia denuncia "extorsiones" para obligar a su padre a abandonar lucha

enero 20, 2026
Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, aseguró que hay personas que desean que su padre abandone la actividad política / Foto: El Mundo

Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, denunció que ha sido víctima de lo que definió como "extorsión" por parte de personas que aseguró le advirtieron que debía "obligar" a su padre a "renunciar a su lucha y causa" a cambio de la liberación de su esposo, Rafael Tudares, detenido desde enero de 2025.

"Denuncio que fui víctima de tres episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes", indicó Mariana González, sin ahondar en detalles, en un comunicado compartido en su cuenta de X.

Caracas / EFE

