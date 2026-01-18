Hija de González Urrutia califica de crueldad "jugar con la expectativa" de liberaciones

Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, calificó este domingo de crueldad "jugar con la expectativa de libertad" de los presos políticos y la de sus familias en Venezuela.

"Es una forma de crueldad y tortura psicológica", manifestó en su cuenta de X, tras mencionar el caso de su esposo, Rafael Tudares, quien permanece detenido desde enero de 2025.

En este sentido, subrayó que los presos políticos "saben que se están produciendo excarcelaciones", un proceso que anunció el pasado 8 de enero el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, lo que generó expectativas en familiares, quienes han pernoctado desde entonces a las afueras de varias cárceles a la espera de las liberaciones.

"Saber que otros recuperan su libertad mientras ellos continúan en la incertidumbre genera una ansiedad profunda, una zozobra constante, una angustia que se suma al desgaste físico, mental y espiritual", indicó Mariana González.

El pasado viernes, informó que pudo ver a su esposo en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), tras 374 días sin conocer su paradero.

A Tudares lo detuvieron el pasado 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos liberados.

Entre 139 y 155 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero hasta el sábado, según el conteo de la ONG Foro Penal y de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática.

El Ejecutivo venezolano asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

Caracas / EFE