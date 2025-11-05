Hidrocaribe anunció labores de mantenimiento en el Sistema Turimiquire a partir de este jueves

La Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) en el estado Sucre informó, este miércoles, que el servicio de agua funcionará de “forma intermitente” en los municipios Sucre y Bolívar de la entidad, así como en Simón Bolívar de Nueva Esparta, debido a mantenimiento correctivo a la tubería de agua del Sistema Turimiquire, que abastece a ambos estados.

La acción se ejecutará a partir de las 6 de la mañana de este jueves 6 de noviembre y no se comunicó hasta cuándo se mantendrá la intermitencia del servicio.

Otros datos

La Gerencia de Comunicación Corporativa de la hidrológica informó que el servicio se mantendrá sin problemas, desde el Sistema Clavellinos, en los municipios de Sucre y Nueva Esparta que se surten desde el mismo.

“Estas labores son indispensables para garantizar la eficiencia en el suministro del recurso”, reza el comunicado.

Sucre/ Corresponsalía