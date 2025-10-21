Heissler Guillent se incorpora a Boca Juniors

El base venezolano Heissler Guillent emprende desde este martes, una nueva aventura internacional tras ser fichado por Boca Juniors de la Liga Nacional de Argentina.

Guillent, con experiencias en Colombia, México, Dominicana y Brasil, llega al actual campeón del circuito argentino, que marcha tercero en la clasificación con marca de 5-2; debido a la lesión del escolta Martín Cuello.

Graterol y Guerra sin suerte

El importado Al Thornton convirtió una cesta de media distancia restando 25 segundos y Peñarol de Mar del Plata superó 76-74 a La Unión de Formosa del pivot venezolano Windi Graterol.

Thornton fue el principal responsable del triunfo marplatense con 21 puntos y cinco rebotes.

Por los derrotados, Graterol registró 11 tantos, seis capturas, una asistencia y una pelota recuperada.

Otro partido

En otro duelo, en su visita a El Fortín, Unión de Santa Fe del base venezolano Yeferson Guerra perdió 83-73 ante San Martín.

En el choque, Guerra se distinguió con 12 puntos, cuatro rebotes y una asistencia, con lo que promedia 12,8 puntos, 3,8 rebotes y 1,0 asistencias en la incipiente temporada.

Santiago / León Aguilar