Heissler Guillent fue cesanteado por Boca Juniors sin debutar

Al base venezolano Heissler Guillent le fue rescindido el contrato sin llegar a debutar con el actual campeón, Boca Juniors, en la Liga Nacional de Básquet de Argentina.

El equipo xeneize, a través de una comunicación oficial, informó que “de común acuerdo (…) se finaliza el vínculo contractual” con el jugador caraqueño.

Guillent llegó a Argentina el pasado miércoles, tuvo un par de sesiones de entrenamiento con el representante de Argentina en la Liga de Campeones de América, antes de ser cortado.

Por Guillent, Boca Juniors contrató al norteamericano Romeao Ferguson.

Ányelo Cisneros con tiro ganador

El alero venezolano Ányelo Cisneros anotó un tiro libre restando 10 segundos y Gimnasia de Comodoro superó 64-62 a Atenas de Córdoba, en la jornada de fin de semana del campeonato gaucho.

Cisneros había anotado un doble restando dos minutos, que había dejado el marcador 61-60 a favor del quinteto verde.

Gimnasia cortó así una racha de cuatro derrotas sucesivas.

El criollo figuró con 10 puntos y ocho rebotes.

Graterol decisivo

En otro choque, el pivot vinotinto Windi Graterol destacó con 15 puntos, tres rebotes, dos asistencias, una recuperación y un bloqueo, y La Unión de Formosa venció 90-80 a Argentino de Junín.

Los formoseños quedaron con récord de 5-3 y marchan en la segunda posición de la tabla.

Yeferson Guerra le ganó la pulseada a Anthoan Urbina

En Santa Fe, el local Unión no tuvo inconvenientes para someter 93-66 a Platense.

Por El Tatengue, el base vinotinto Yeferson Guerra se distinguió con 19 unidades, siete capturas, dos entregas y un robo de pelota.

Por Platense, Anthoan Urbina no vio minutos.

Santiago / León Aguilar