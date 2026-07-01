Hasta este miércoles 119 desplazados por el terremoto han llegado al municipio Bermúdez

El alcalde de Bermúdez, en el estado Sucre, Julio Rodríguez, confirmó que al municipio han llegado unos 26 grupos familiares desplazados, provenientes de La Guaira, producto del doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

Este miércoles, ingresaron en una unidad de Buscarúpano, otras 44 personas, que están recibiendo asistencia, tanto a través de donativos privados como de organismos oficiales.

Precisó Rodríguez que de los grupos familiares que han ingresado, 22 vienen en condición de damnificados y otras cuatro no.

Sitios

Los afectados se encuentran distribuidos en los sectores Canchunchú, Chipichipe, La Viña, Tacoa, Macarapana, Peña del Zulia, Playa Grande, calle Monagas, El Lirio, El Valle, El Rincón, calle Curacho, Las Margaritas y San Martín.

Señaló que algunas familias llegaron por su cuenta, mientras que otras han llegado en transportes públicos. Dijo que todos están siendo atendidos por los equipos sociales del gobierno municipal.

Números

En total se trata de 75 personas, entre todos los grupos familiares que llegaron, a los cuales se les suman los 44 de este miércoles, para totalizar 119 afectados por la tragedia que arribaron a Carúpano en búsqueda de refugio.

Al hacer un balance de los donativos en la sede del 1X10 del Buen Gobierno, dijo que se han recibido unas 32 toneladas de insumos, han enviado 23 toneladas y se disponen a enviar otras nueve más, más lo que se están recibiendo.

Sucre / Yumelys Díaz