Harina P.A.N. estrenó su nueva campaña publicitaria

P.A.N., harina precocida de maíz creada en Venezuela y presente en la mesa del país por más de seis décadas, lanza una nueva campaña que invita a los venezolanos a reinterpretar sus siglas con orgullo y emoción.

Bajo el eslogan “Nosotros hacemos la harina, ustedes le ponen el significado”, la marca propone que cada persona defina qué es la P, la A y la N, en los momentos más representativos de su vida, indicaron los representantes del producto en una nota de prensa.

La iniciativa se materializa en una pieza manifiesto que muestra el resumen de cuatro momentos en los que las siglas P.A.N. cobran nuevos significados en escenas cotidianas llenas de identidad y cercanía:

· La parada: “Para Ayudar a los Nuestros”, un gesto solidario entre desconocidos

· El gran día: “Pude Abrir mi Negocio”, la celebración de un sueño familiar hecho realidad

· El sueño: “Para Alcanzar Nuestros Sueños”, la historia de un niño que aspira a ser beisbolista, reflejando el esfuerzo y la esperanza

· El after party de cumpleaños: “Porque Amigos Nunca Faltan”, una noche de celebración que reafirma el valor de la amistad.

Objetivo de la propuesta

Con esta propuesta, la marca P.A.N. reafirma su papel como acompañante de la vida y de los sueños de millones de venezolanos. Es una invitación a recordar que, detrás de cada preparación con P.A.N., hay una historia de esfuerzo, unión y alegría compartida.

“Queremos que cada venezolano se reconozca en estas historias. P.A.N. es más que un producto: es un símbolo de lo que somos y de lo que juntos seguimos construyendo”, dijo Adriana Acosta, gerente de la marca.

Los interesados en conocer más detalles sobre este plan, pueden obtener información en las redes sociales @panvenezuela.

Caracas / Redacción Web