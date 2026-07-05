Hallan sin vida al voleibolista venezolano Willner Rivas, su esposa e hijo tras 11 días bajo los escombros

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas de Gran Canaria confirmó este domingo el fallecimiento del voleibolista venezolano Willner Rivas, su esposa Mariangel Pérez y su hijo Theo, quienes permanecían desaparecidos desde el terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el equipo español informó que los tres fueron encontrados sin vida luego de haber permanecido sepultados durante once días bajo los escombros.

"Se ha confirmado que Willner Rivas, su esposa Mariangel Pérez y su pequeño hijo Theo han sido encontrados sin vida tras haber quedado sepultados hace once días por el terremoto que asoló Venezuela. Desde el CV Guaguas nos unimos al dolor de su familia. Descansen en paz", expresó el club.

La noticia pone fin a la búsqueda de la familia de Rivas, cuya desaparición había generado preocupación entre allegados y miembros de la comunidad deportiva venezolana.

El fallecimiento del atleta y de sus familiares se suma a las miles de víctimas que dejó el devastador sismo que afectó al país, mientras continúan las labores de recuperación y atención a los damnificados.

Caracas / Redacción web