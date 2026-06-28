Hallan sin vida a madre e hijo cumaneses desaparecidos tras los terremotos

Los cumaneses Luci Ramírez y su hijo José Augusto Ramos fueron hallados sin vida durante la madrugada de este domingo 28 de junio entre los escombros del edificio Petunias, ubicado en el sector Los Palos Grandes del municipio Chacao, Caracas, según confirmaron sus familiares a través de las redes sociales.

Madre e hijo permanecían desaparecidos desde el pasado miércoles 24 de junio, luego de los dos fuertes terremotos registrados en el centro del país. Desde entonces, familiares, amigos y ciudadanos emprendieron una intensa cadena de apoyo para difundir sus fotografías y colaborar en su localización, manteniendo la esperanza de encontrarlos con vida.

La confirmación de su fallecimiento generó numerosas muestras de pesar y solidaridad. A través de publicaciones en redes sociales, sus seres queridos agradecieron a todas las personas que compartieron la información, elevaron oraciones y acompañaron a la familia durante los días de búsqueda.

José Augusto Ramos fue recordado como un joven estudiante destacado y deportista. Formó parte de las categorías inferiores del club Atlético Camino, donde dejó una huella entre entrenadores y compañeros por su compromiso, disciplina y calidad humana.

Familiares y allegados coincidieron en describir a Luci Ramírez y a José Augusto Ramos como personas nobles, generosas y siempre dispuestas a ayudar a los demás, resaltando que su legado permanecerá en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlos.

La noticia ha causado profunda consternación entre familiares, amigos y habitantes del estado Sucre, quienes durante varios días se mantuvieron atentos a cualquier información sobre su paradero y hoy lamentan el desenlace de esta tragedia.

Cumaná / Lino Castañeda