Habitantes de El Morro cerraron la vía para denunciar maltratos de una comisión policial que vino de Caracas

Desde las 8:00 de la mañana de este lunes, habitantes de El Morro en el municipio Arismendi de Sucre protagonizan una tranca de la vía que comunica con Río Caribe y Carúpano, en protesta por lo que denuncian como maltratos de una comisión policial que se presentó en la madrugada de este lunes en la población y comenzó una serie de allanamientos.

María Salazar y Doreima Carreño, voceras de la manifestación, dijeron que el grupo policial procedente de Caracas, entró sin órdenes judiciales en varias casas y habrían maltratado a adultos mayores, niños y mujeres, con un lenguaje grosero y sin justificación alguna.

Salazar expresó que están cansados de que traten a los pobladores de El Morro como habitantes de una “zona roja”.

Dijo que a lo largo de los años han sido objeto de abusos y procedimientos irregulares por parte de organismos policiales, que llegan al pueblo y se meten en las casas. “Tenemos años recibiendo maltratos”.

Agregó que la costumbre es que lleguen de madrugada, sin órdenes de allanamiento. “Se meten en las casas, rompen puertas, ventanas, se llevan a la gente, maltratan a los niños”. Señaló que forman parte de una población que vive de la sardina “y estamos como cansados”.

Doreima Carreño denunció que su casa fue allanada y en el proceso maltrataron a sus niñas, de 3 y 10 años, y se llevaron a su yerno. “Yo soy una agredida, rompieron mis puertas, maltrataron a mis niñas y se llevaron al esposo de mi hija”.

Por la acción, indicó, hay ocho detenidos, situación que consideran injusta. “No tenemos ningún problema de que lleguen a hacer su procedimiento, pero llegaron agresivos, a romper puertas y a maltratarnos a todos”.

Salazar se quejó de que en El Morro no hay una estación policial, no hay un ambulatorio, no hay puntos de control, pero “si llegan a echarle varilla al pueblo”.

