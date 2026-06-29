Güiria envió unas tres toneladas de ayuda humanitaria a los estados afectados por sismos

El municipio Valdez del estado Sucre despachó unas tres toneladas de insumos básicos, medicamentos, alimentos, ropa y enseres; destinados a atender a las familias damnificadas por los recientes sismos que afectaron principalmente al estado La Guaira, así como a Miranda, Aragua y el Distrito Capital. Esta iniciativa forma parte del despliegue logístico humanitario activado en la región oriental para mitigar los efectos de la contingencia en las zonas vulnerables.

Hasta el momento se han ejecutado dos envíos por vía aérea desde el Aeropuerto General Juan Manuel Valdez de Güiria, en una acción articulada con la vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas.

Según la información suministrada por el legislador Dional Acosta, los cargamentos fueron recolectados en los distintos centros de acopio habilitados en la jurisdicción, los cuales contaron con una notable contribución del sector empresarial y comercial privado.

El alcalde de Valdez, Román Rojas, expresó su solidaridad con las regiones afectadas y ratificó el compromiso de la municipalidad de dar continuidad a la recaudación y envío de aportes para apoyar en la superación de la emergencia. Las autoridades locales indicaron que los mecanismos de recepción de insumos se mantendrán activos para coordinar próximas entregas.

Sucre / Corresponsalía