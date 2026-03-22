Guaiqueríes venció en casa a Diablos en un partido bastante reñido

Guaiqueríes de Margarita disputó su partido número 6 de la temporada de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026, recibiendo en casa a Diablos de Miranda, dónde se jugó la Copa Porlamar. En esta ocasión, la Tribu demostró un alto nivel de competitividad y cohesión colectiva, reflejando el compromiso del equipo con su afición en la isla neoespartana, donde ganó el domingo 67-62 en un partido muy reñido.

Según una nota del departamento de prensa de Margarita, el conjunto insular respondió desde los primeros puntos del rival, con aportes clave de Tavario Miller y Pedro Chourio, mientras que triples de Tyrone White y Gelvis Solano mantuvieron el marcador equilibrado durante la primera mitad.

En el tercer cuarto, Guaiqueríes mostró una mejor versión, logrando empatar el compromiso gracias a Solano y mantenerse en la pelea hasta los minutos finales. En el último período, el equipo elevó su intensidad ofensiva y defensiva, consolidando un cierre sólido y competitivo.

Mejores anotadores

Entre las actuaciones más destacadas, Juan Guerrero lideró la ofensiva con 18 puntos y 7 rebotes, Tavario Miller fue determinante en la pintura con 15 rebotes y presencia defensiva, mientras que Gelvis Solano comandó la generación de juego con 8 asistencias.

A nivel colectivo, la Tribu evidenció fortaleza en los tableros con 46 rebotes y un juego organizado que le permitió mantenerse competitivo durante todo el encuentro.

Hito para Duró

Más allá del resultado, la jornada dejó un hecho histórico: el entrenador Fernando Duró alcanzó los 100 triunfos en la liga, integrando el selecto grupo de entrenadores argentinos con 100 o más victorias, un logro que consolida su trayectoria en el país, donde llegó a ser seleccionador nacional.

Guaiqueríes de Margarita continuará su calendario el próximo 25 de marzo, cuando visite el Forum de Valencia para enfrentar a Trotamundos de Carabobo.

La Asunción / EFE