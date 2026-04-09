Gremios y pensionados de Cantaura exigieron salarios dignos

"Arroz por las nubes", "La leche carísima" y "Salario digno ya" fueron algunas de las frases y consignas que podían leerse en las pancartas que llevaron los asistentes a la jornada de protesta pacífica realizada en Cantaura, municipio Freites del estado Anzoátegui, la mañana de este jueves, 9 de abril, para unirse a la convocatoria nacional para exigir aumento de sueldos en el país.

En el grupo habían representantes del gremio de la salud, así como del sector educativo, quienes estaban acompañados por jubilados y pensionados que se apostaron frente al obelisco de la capital chamariapera para expresar su descontento por los sueldos que devengan.

El acto se inició pasadas las 9:00 de la mañana con la entonación del Himno Nacional, para luego escuchar a los voceros que quisieron manifestar su inconformidad con la realidad económica del país y las necesidades en materia salarial.

Yanitza Martínez, habló en representación del gremio docente y destacó que es necesario que los trabajadores activos, así como los jubilados y pensionados estén unidos para lograr beneficios y salarios justos.

También tomó la palabra Pío Aguilar para rechazar lo que considera injusto para la masa trabajadora. "Llegó el momento de decirle a este gobierno que ya basta de este sueldo miserable que no alcanza ni para un pan canilla. Exigimos al gobierno un salario digno para que todo los venezolanos podamos cubrir la cesta básica", expresó.

Otras voces

Entre los que atendieron el llamado para reclamar un incremento salarial estaba Maritza Gómez, enfermera jubilada, quien expresó que todo el personal del sector salud está mal pagado. "Con esta situación económica del país estamos en caos. Necesitamos un salario digno porque lo que recibimos no alcanza para nada", aseveró.

Virginia Sarrameda, quien también es jubilada del área de salud, dijo que el sueldo no le alcanza para comprar las medicinas que debe tomar. "Una me cuesta 6 mil bolívares y la otra vale 3 mil. Y si hablamos de la comida es peor porque los 130 bolívares de la pensión no dan ni para un paquete de harina pan", indicó.

Entre el grupo también estaba el pensionado Ramón Farfán, quien dijo que se motivó a asistir para ver si logran el anhelo de millones de personas.

"Tengo 80 años y hago trabajos de impermeabilización. Dios me da fuerza y voluntad para hacer mi trabajo porque si no fuera por eso me viera en una situación crítica. Yo le digo a los que todavía apoyan al gobierno que cuando se logre el aumento de sueldo también será para ellos", acotó.

Otras demandas

Al finalizar, los asistentes gritaron consignas a favor del aumento salarial y también pidieron que se realicen pronto las elecciones presidenciales y la liberación de todos los presos políticos

Descartaron realizar una caminata hasta la plaza Bolívar para evitar confrontación con un grupo de seguidores del oficialismo que participaban en un acto en ese espacio público.

Cantaura / Danela Luces