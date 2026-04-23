Gremios de Nueva Esparta exigen salario digno ante crisis económica

Docentes, trabajadores públicos y estudiantes de Nueva Esparta se concentraron este jueves en la Casa del Maestro, en La Asunción, para denunciar las precarias condiciones de vida que enfrenta el sector educativo.

Fermín Rivero, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela (Fenatev), calificó la situación como crítica y aseguró que el sueldo actual no permite cubrir las necesidades básicas de los trabajadores ni de sus familias.

Durante la asamblea, los manifestantes enfatizaron que su lucha es pacífica y se basa en el pensamiento y la convicción.

Rivero hizo un llamado directo al Ejecutivo nacional para que anuncie un aumento salarial responsable el próximo primero de mayo.

El dirigente gremial señaló que un ajuste real permitiría a los docentes asistir a sus puestos de trabajo con la motivación necesaria.

Los estudiantes

El sector estudiantil de la Universidad de Oriente (UDO) también se sumó a la jornada de protesta en respaldo a sus profesores.

Juliet Patiño, representante del movimiento estudiantil, calificó de "humillante" que un docente gane aproximadamente 1.5 dólares mensuales.

Según Patiño, la crisis salarial afecta directamente la calidad académica, ya que muchos profesores no tienen recursos para costear el pasaje diario.

Por su parte, Antonio Enríquez, trabajador de la Escuela José García Rodríguez de Achípano, describió el panorama de los obreros educacionales como "pésimo".

En su intervención, detalló que el sueldo de 130 bolívares mensuales es insuficiente, incluso para gastos mínimos. Enríquez instó a la vicepresidencia a considerar un salario digno que incluya también a los jubilados y pensionados del estado.

Entre las peticiones específicas de los gremios destaca la propuesta de establecer un salario base de 500 dólares con revisiones trimestrales.

Los voceros argumentaron que el Estado tiene la capacidad financiera para realizar este ajuste y que el desarrollo de un país depende fundamentalmente de la educación, más allá de los factores económicos externos que puedan influir en el proceso.

La jornada cerró con la advertencia de que, de no recibirse una respuesta satisfactoria, las acciones de protesta continuarán en las calles.

Los asistentes reiteraron que su exigencia está amparada por la Constitución y que se mantendrán en asamblea permanente.

Además de las mejoras salariales, los trabajadores pidieron transparencia en los procesos administrativos y electorales del país.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero