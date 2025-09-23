Gremio ratifica propuesta de bono de $400 y afirma que 87% de trabajadores vive en pobreza extrema

El presidente de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), Tito Barrero, reiteró la propuesta de que el Estado conceda un "bono compensatorio" equivalente a $400 para los empleados activos, jubilados y pensionados del país.

Este planteamiento surgió del seno del gremio a mediados del mes de agosto, pero hasta ahora no ha tenido una respuesta de parte del gobierno nacional.

Recordó que la idea es que este bono no tenga incidencia salarial, pero que ayude a "recuperar el poder de compra" de la masa laboral en el territorio nacional.

"El 87% de los trabajadores del estado Anzoátegui está viviendo en pobreza extrema, pues un trabajador gana menos de un dólar mensual. Todos están sobreviviendo e independientemente de su condición precaria están en la economía informal. En el caso de los jubilados y pensionados, a muchos los ves en la calle vendiendo cigarros o café. Sólo basta con hacer un recorrido por el bulevar (5 de julio de Barcelona) para observar personas en la calle vendiendo para poder llevar el pan diario. Las personas de la tercera edad son las más vulnerables y muchos están solos, me han dicho que sus hijos se fueron del país y antes le mandaban dinero, pero ahora no. Esa realidad es grave", resaltó Barrero.

El dirigente agregó que la propuesta no sólo se ha hecho a nivel nacional, sino que también fue enviada a gobernaciones y alcaldías del país.

"La CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela) apoya la propuesta y varios presidentes de federaciones regionales se han unido, porque todos estamos pasando por la misma situación. Es un planteamiento para todos los trabajadores, nació de Anzoátegui para Venezuela", acotó.

Juventud y Navidad

Según el presidente de Fetranzoátegui, la juventud también está invadiendo el sector comercio en busca de ingresos, debido a que muchas empresas están cerradas.

"¿Cómo desarrollas a un joven trabajando en el comercio? ¿Cómo pone en práctica sus conocimientos adquiridos en la universidad si las empresas están cerradas? No hay nadie que los contrate", manifestó.

En cuanto a lo dicho por el gobernante Nicolás Maduro sobre el inicio de la Navidad en octubre, el presidente del gremio expresó que la mejor forma de disfrutar estas festividades es recibiendo la bonificación propuesta de 400 dólares.

"¿Realmente van a mejorar las navidades de los trabajadores o serán navidades de hambre?", se preguntó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez