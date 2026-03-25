Gremio docente en Nueva Esparta se declara en conflicto: exigen sueldo de 500 $ y respeto al contrato colectivo

Los gremios docentes del estado Nueva Esparta se concentraron este miércoles en la Casa del Maestro, ubicada en La Asunción, municipio Arismendi. Durante la actividad, que incluyó una asamblea general y la realización de un viacrucis por la dignidad, los educadores alzaron su voz contra lo que califican como una "precarización extrema" de sus condiciones de vida.

La principal demanda del sector es la implementación de un ajuste salarial urgente. Según declaraciones de los líderes sindicales, el salario actual no cubre ni siquiera los costos de transporte público hacia las instituciones educativas. Proponen que el sueldo base se establezca en $500 mensuales, cifra que consideran el mínimo necesario para que un profesional de la enseñanza pueda cubrir sus necesidades alimentarias y de salud.

Más allá del tema salarial, los representantes gremiales denunciaron irregularidades por parte del Ministerio de Educación. De acuerdo con el reporte de los manifestantes, existe un número significativo de docentes que actualmente tienen su sueldo suspendido o congelado. "Es un crimen que maestros que están cumpliendo con sus labores no estén percibiendo su pago", denunció Fermín Rivero, presidente de Fenatev en la entidad.

La tensión entre el magisterio y las autoridades educativas se ha agudizado ante la directriz oficial de laborar los primeros tres días de la Semana Mayor. Los sindicatos fueron enfáticos al señalar que, según la convención colectiva vigente, los días lunes, martes y miércoles de Semana Santa son parte del periodo vacacional de los trabajadores de la enseñanza.

"No vamos a permitir que se nos arrebate un derecho que ya tenemos adquirido. Esos días son vacaciones legales del magisterio", afirmó Rivero.

El gremio docente de Nueva Esparta advirtió que las actividades de protesta pacífica continuarán en las próximas semanas. Los educadores instaron al Ejecutivo Nacional a sentarse en la mesa de negociación para discutir una contratación colectiva justa que detenga el éxodo de profesionales y garantice el derecho a la educación en el estado insular.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero