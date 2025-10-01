Gregory Vargas regresa a México para jugar playoff

El base armador venezolano Gregory Vargas regresa a México tras acordar con El Calor de Cancún del circuito azteca.

El criollo, tras jugar la final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) de Venezuela con Trotamundos de Carabobo como refuerzo porque pertenece a Gladiadores de Anzoátegui, llega al equipo caliente como refuerzo para la fase play in de la temporada.

El exjugador de Marinos de Anzoátegui (hoy de Oriente) cuenta con pasantías previas por la Liga de México con Halcones Rojos (con el que fue campeón), Halcones de Xalapa y Ángeles de Puebla.

Dilatada trayectoria

Vargas, que ostenta con experiencias en Israel, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Rumania y Francia, se reportó hoy al equipo que dirige el entrenador Juan José Pidal.

Santiago / León Aguilar