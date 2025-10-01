miércoles
, 01 de octubre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Gregory Vargas regresa a México para jugar playoff

octubre 1, 2025
Leyenda: Vargas reforzó a Trotamundos en la final de la SPB 2025 / Foto: Elio Lugo / Prensa Trotamundos de Carabobo

El base armador venezolano Gregory Vargas regresa a México tras acordar con El Calor de Cancún del circuito azteca.

El criollo, tras jugar la final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) de Venezuela con Trotamundos de Carabobo como refuerzo porque pertenece a Gladiadores de Anzoátegui, llega al equipo caliente como refuerzo para la fase play in de la temporada.

El exjugador de Marinos de Anzoátegui (hoy de Oriente) cuenta con pasantías previas por la Liga de México con Halcones Rojos (con el que fue campeón), Halcones de Xalapa y Ángeles de Puebla.

Dilatada trayectoria

Vargas, que ostenta con experiencias en Israel, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Rumania y Francia, se reportó hoy al equipo que dirige el entrenador Juan José Pidal.

Santiago / León Aguilar

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram