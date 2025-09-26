Gorkys Hernández pasó de Cardenales a Tigres en un cambio entre clubes de la LVBP

La organización Tigres de Aragua anuncia un cambio con el equipo Cardenales de Lara. En la transacción, los felinos recibieron a Gorkys Hernández (Jardinero) por los prospectos Yorger Bautista (Jardinero) y Adrián Bohórquez (Lanzador Derecho), que ahora formarán parte de las aves.

Frederlin Castro, jefe de prensa de Aragua, informó que Hernández, de 38 años, llega con una amplia trayectoria en las Grandes Ligas entre 2012 y 2019 con Piratas, Marlins, Gigantes y Medias Rojas.

En Venezuela, inició su carrera en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con Caribes de Anzoátegui, desde la temporada 2006-2007 hasta la 2014-2015. Posteriormente, pasó a formar parte de los Cardenales de Lara, donde estuvo desde la temporada 2020-2021 hasta la campaña anterior.

Un puntal ofensivo de Lara

El jardinero fue uno de los líderes ofensivos en la temporada 2024-2025 al cerrar la ronda regular con un sólido promedio de bateo de .300 en 55 juegos disputados. Además, registró un porcentaje de embasado (OBP) de .415, gracias a las 37 bases por bolas recibidas.

En cuanto a su producción, Hernández conectó un total de 61 imparables, incluyendo 6 dobles y 4 cuadrangulares, lo que le permitió acumular un slugging de .389 y un OPS de .804. También fue una pieza clave en la producción de carreras para Cardenales, logrando impulsar 20 y anotar 40 veces.

El oriundo del estado Sucre fue el líder de la LVBP en bases robadas con un total de 27 estafadas, estableciendo así una nueva marca personal en el circuito.

Maracay / Redacción Web