Gobierno y sociedad civil de Anzoátegui se reunieron para coordinar envío marítimo de ayuda humanitaria (+Fotos)

El patio central de la gobernación del estado Anzoátegui, ubicada en Barcelona, municipio Simón Bolívar, sirvió de espacio la mañana de este miércoles 1ro de julio, para una reunión entre el Ejecutivo estadal y la sociedad civil con el objetivo de articular esfuerzos para coordinar un envío marítimo de ayuda humanitaria hacia la región central, a fin de continuar con el apoyo a los afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

El encuentro, liderado por el gobernador Luis Marcano, contó con la participación de organizaciones sociales, civiles, religiosas, entes públicos y privados, organismos de seguridad, fundaciones, ambientalistas y universidades, entre otras.

Según Marcano, se encuentra previsto que el próximo martes 7 de julio salga una embarcación desde el Puerto Comercial Eulalia Buroz de Puerto La Cruz con 17 gandolas cargadas con 200 toneladas de insumos, no solo provenientes de Anzoátegui, sino de entidades orientales como Sucre, Monagas, Delta Amacuro y Bolívar.

Voluntarios

Señaló que han sido miles los voluntarios de la sociedad civil que se han sumado para apoyar a los afectados. Mencionó que hasta la fecha, desde Anzoátegui se han enviado más de 800 toneladas de ayuda humanitaria, que representan en términos económicos, más de 10 millones de dólares.

"Se vienen días, semanas, meses difíciles para el país y debemos estar a la altura de las circunstancias con amor, respeto y la solidaridad que debe prevalecer para poder aportar más y mejor a quienes nos necesitan", expresó Marcano.

Nuevas reuniones

En ese sentido, Marcano anunció que para este jueves 2 de julio se llevarán a cabo dos reuniones operativas, una para concretar lo vinculado a donativos y otra para articular los procesos de atención a familias damnificadas que han llegado a la entidad.

Recordó que unas 500 personas han llegado al estado, de las cuales 200 se han trasladado hacia otros puntos del país.

"En caso de ser necesario, está previsto disponer de algunos espacios en la entidad como campamentos temporales ubicados en las bases de misiones y gimnasios verticales de Barcelona y Puerto La Cruz, además del estadio Venezuela en la ciudad capital, con una capacidad para albergar 700 personas", resaltó Marcano.

Barcelona / Elisa Gómez